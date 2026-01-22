El SAT eliminará la declaración de impuestos a los contribuyentes de México. Fuente: Shutterstock

La residencia legal en Estados Unidos modifica la situación fiscal de los ciudadanos mexicanos que se trasladan al país. A partir de ese cambio, la relación con el IRS y el SAT pasa a regirse por reglas específicas que determinan dónde se deben pagar impuestos y cómo funciona el acuerdo bilateral que evita la doble imposición.

Este escenario puede generar preocupación por el riesgo de doble imposición, pero existe una solución legal. Estados Unidos y México cuentan con un acuerdo fiscal para evitar pagar impuestos dos veces, que define cuándo se tributa en un solo país y cómo se declaran correctamente los ingresos ante el IRS y el SAT.

¿Debo tributar al IRS o al SAT siendo mexicano viviendo en Estados Unidos?

Cuando un mexicano obtiene residencia legal en Estados Unidos y comienza a trabajar, queda obligado a declarar impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por los ingresos generados dentro del país.

En paralelo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) analiza si la persona sigue siendo considerada residente fiscal en México. Este punto es clave, ya que de él depende si se deben seguir pagando impuestos en territorio mexicano o no.

Un mexicano puede pagar impuestos únicamente en Estados Unidos cuando demuestra que su residencia fiscal ya no se encuentra en México. Esto sucede cuando vive de forma permanente en Estados Unidos y su principal fuente de ingresos está allí.

¿De qué trata el acuerdo de No Doble Imposición entre México y Estados Unidos?

El acuerdo para evitar la doble imposición entre Estados Unidos y México establece qué país tiene prioridad para cobrar impuestos según el tipo de ingreso y la residencia fiscal del contribuyente.

Este convenio permite que los impuestos pagados en un país puedan ser reconocidos en el otro, evitando la duplicación de cargas fiscales y brindando seguridad jurídica a los mexicanos que viven en Estados Unidos.

Cómo definir si tributar al SAT o al IRS

Definir la residencia fiscal, analizando dónde vive de forma permanente y dónde obtiene la mayor parte de sus ingresos. Determinar el origen de los ingresos, identificando si provienen de trabajo o actividades económicas en Estados Unidos, México o ambos países. Declarar ante la autoridad correcta, presentando impuestos ante el IRS si la residencia fiscal está en Estados Unidos y evitando tributar en el SAT por los mismos ingresos. Aplicar el acuerdo de no doble imposición, utilizando el convenio fiscal entre Estados Unidos y México que impide pagar dos veces por un mismo ingreso. Conservar comprobantes fiscales, guardando declaraciones, recibos y constancias de impuestos pagados en cualquiera de los dos países. Regularizar la situación ante el SAT, informando el cambio de residencia fiscal cuando ya no se considera residente en México. Cumplir con las declaraciones anuales, presentando los impuestos en tiempo y forma según la residencia fiscal definida.