El Gobierno de Estados Unidos confirmó que volverá a aplicar retenciones directas sobre los salarios de un grupo específico de trabajadores. La medida impacta de forma automática sobre los ingresos mensuales y no contempla excepciones. La decisión alcanza a personas con préstamos estudiantiles federales en default y reactiva un mecanismo de cobro que había sido suspendido durante la pandemia. El proceso comenzó a principios de año y se viene ampliando de forma progresiva. Actualmente, más de 5 millones de personas se encuentran en situación de default por préstamos estudiantiles, aunque el Gobierno advirtió que esa cifra podría duplicarse. En total, más de 42 millones de estadounidenses mantienen este tipo de deuda activa. Las primeras notificaciones de embargo salarial comenzaron a enviarse a partir de enero, según confirmó el Departamento de Educación. En una primera etapa, unos 1.000 prestatarios recibieron el aviso formal, aunque el programa se viene expandiendo en los meses siguientes. El mecanismo aplica de forma automática sobre los ingresos mensuales de quienes se encuentran en situación de default, sin posibilidad de excepciones individuales. La normativa permite al Gobierno retener hasta el 15% del ingreso neto del trabajador para cubrir la deuda. La ley fija un piso mínimo: el salario semanal no puede quedar por debajo de 217,50 dólares. Para evitar la retención del sueldo, los especialistas recomiendan actuar de inmediato: