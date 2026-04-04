El presidente Donald Trump presentó su propuesta de presupuesto para 2027 con un pedido histórico: 1,5 billones de dólares para defensa, el mayor incremento en décadas. El plan implica un aumento del 44% en el presupuesto del Pentágono y recortes del 10% en programas no militares. Según el documento oficial de la Casa Blanca, el director de Presupuesto Russell Vought justificó la medida señalando que Trump prometió reinvertir en la infraestructura de seguridad nacional. El presupuesto no tiene fuerza de ley, pero funciona como hoja de ruta para el Congreso, que puede rechazarlo total o parcialmente. El anuncio llega en un momento de tensión política: el Congreso aún no resolvió el presupuesto 2026 y atraviesa un cierre parcial del gobierno que ya lleva 49 días, centrado en el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional. La propuesta de Trump representa un salto sin precedentes en el gasto militar estadounidense. El presidente lo justificó públicamente al señalar que el país está en guerra y que eso hace imposible mantener el nivel de inversión en programas sociales federales. “Estamos peleando guerras. No podemos ocuparnos del jardín de infantes”, dijo Trump en un evento privado en la Casa Blanca. Los presidentes de los comités de Fuerzas Armadas del Senado y la Cámara de Representantes, ambos republicanos, respaldaron el pedido. El incremento en defensa tiene como contracara una serie de recortes significativos en áreas sociales, ambientales y de salud. Según el documento presupuestario oficial, las principales reducciones incluyen: El representante demócrata Brendan Boyle, miembro del Comité de Presupuesto de la Cámara, calificó la propuesta como un presupuesto que pone a “Estados Unidos en último lugar”. La senadora demócrata Patty Murray, por su parte, lo llamó “moralmente en bancarrota”. Más allá del gasto militar, la propuesta contempla una serie de inversiones y ajustes en otras áreas consideradas prioritarias por la administración. Según el documento oficial de la Casa Blanca, se destacan: El país acumula un déficit anual de casi 2 billones de dólares y una deuda que supera los 39 billones, lo que convierte cualquier decisión presupuestaria en un terreno de alta tensión política entre republicanos y demócratas.