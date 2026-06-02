Los servicio de streaming, como Netflix, Disney+, Prime Video o HBO Max, ofrecen una amplia selección de películas y series a los usuarios. Sin embargo, a muchas personas les cuesta decidir qué ver durante sus horas de ocio.
Si eres una de ellas y no saber qué mirar, conoce cuáles son los contenidos más vistos en Disney+ durante el domingo, 31 de mayo de 2026 en Estados Unidos y opta por tu favorito.
4_ La guerra de las galaxias. Episodio I: La amenaza fantasma
La Federación de Comercio ha impuesto un bloqueo al pequeño planeta de Naboo, gobernado por la joven reina Amidala, como parte de un plan orquestado por el Sith Darth Sidious, quien desde el anonimato dirige a los neimoidianos que controlan la Federación. Los Jedi Qui-Gon Jinn y su aprendiz, el padawan Obi-Wan Kenobi, persuaden a Amidala de viajar a Coruscant, capital de la República y sede del Consejo Jedi, para intentar mediar ante esta amenaza. Pero al esquivar el bloqueo, la nave real queda dañada, lo que obliga a la tripulación a aterrizar en el desértico y remoto planeta Tatooine.
5_ El diablo viste de Prada
En el frenético universo de la moda neoyorquina, la revista Runway es la referencia máxima. Dirigida con mano firme y elegancia por Miranda Priestly, trabajar allí representa un desafío intimidante para cualquiera que aspire a triunfar en ese ámbito. Para Andy Sachs, recién graduada, ser asistente de Miranda podría abrirle todas las puertas. No obstante, entre el reducido ejército de deslumbrantes redactoras de la revista, ella llama la atención por su aspecto descuidado. Andy entiende enseguida que, para prosperar en ese mundo, necesitará algo más que iniciativa y determinación. Y la prueba definitiva está justo frente a ella, ataviada con Prada de la cabeza a los pies.
8_ Spider-Man: Homecoming
Peter Parker empieza a explorar su identidad recién descubierta como el superhéroe Spider-Man. Tras su experiencia con los Vengadores, regresa a su hogar, donde vive con su tía.
9_ Iron Man 2
Todo el mundo sabe que el magnate Tony Stark es Iron Man, el héroe tras la máscara. Presionado por el gobierno, los medios y la opinión pública para que ceda su tecnología al ejército, Tony se niega a revelar los secretos de su armadura por miedo a que esa información termine en manos equivocadas.
10_ Deadpool y Lobezno (Deadpool & Wolverine)
Un Wade Wilson desganado intenta llevar una vida normal tras abandonar su pasado como Deadpool, un mercenario de moral ambigua. Sin embargo, cuando su mundo enfrenta una amenaza que pone todo en riesgo, Wade, a regañadientes, debe volver a enfundarse el traje junto a un Lobezno aún más reacio a ayudar.