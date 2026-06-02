Los servicio de streaming, como Netflix, Disney+, Prime Video o HBO Max, ofrecen una amplia selección de películas y series a los usuarios. Sin embargo, a muchas personas les cuesta decidir qué ver durante sus horas de ocio.

Si eres una de ellas y no saber qué mirar, conoce cuáles son los contenidos más vistos en Disney+ durante el domingo, 31 de mayo de 2026 en Estados Unidos y opta por tu favorito.

Las películas más vistas de Disney+.

4_ La guerra de las galaxias. Episodio I: La amenaza fantasma La Federación de Comercio ha impuesto un bloqueo al pequeño planeta de Naboo, gobernado por la joven reina Amidala, como parte de un plan orquestado por el Sith Darth Sidious, quien desde el anonimato dirige a los neimoidianos que controlan la Federación. Los Jedi Qui-Gon Jinn y su aprendiz, el padawan Obi-Wan Kenobi, persuaden a Amidala de viajar a Coruscant, capital de la República y sede del Consejo Jedi, para intentar mediar ante esta amenaza. Pero al esquivar el bloqueo, la nave real queda dañada, lo que obliga a la tripulación a aterrizar en el desértico y remoto planeta Tatooine.

5_ El diablo viste de Prada En el frenético universo de la moda neoyorquina, la revista Runway es la referencia máxima. Dirigida con mano firme y elegancia por Miranda Priestly, trabajar allí representa un desafío intimidante para cualquiera que aspire a triunfar en ese ámbito. Para Andy Sachs, recién graduada, ser asistente de Miranda podría abrirle todas las puertas. No obstante, entre el reducido ejército de deslumbrantes redactoras de la revista, ella llama la atención por su aspecto descuidado. Andy entiende enseguida que, para prosperar en ese mundo, necesitará algo más que iniciativa y determinación. Y la prueba definitiva está justo frente a ella, ataviada con Prada de la cabeza a los pies.

Las películas más vistas de Disney+.

8_ Spider-Man: Homecoming Peter Parker empieza a explorar su identidad recién descubierta como el superhéroe Spider-Man. Tras su experiencia con los Vengadores, regresa a su hogar, donde vive con su tía.