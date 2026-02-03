El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial cuáles son las consecuencias de recibir un Aviso Final de la Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia y no responder de inmediato para establecer planes alternativos y saldar la deuda tributaria.

“Un embargo del IRS es la incautación legal de sus bienes para satisfacer una deuda tributaria”, indica la agencia federal.

Esta medida puede afectar tanto a jubilados como trabajadores, pues en función de lo que determinen las autoridades podrían embargarse, por ejemplo, sueldos, cuentas de ahorro para la jubilación o incluso un porcentaje de las prestaciones federales por retiro de Seguro Social.

Instancias que respeta IRS antes de embargar pagos de trabajadores o jubilados

Antes de tomar esta medida final, la agencia respeta las siguientes instancias

El IRS calcula el impuesto y le envía una factura al contribuyente

El contribuyente no paga sus impuestos

IRS envía un Aviso Final de Intención de Embargo y sus Derechos a una Audiencia

IRS emite un aviso por adelantado indicando que puede comunicarse con terceros (como bancos, empleadores, clientes o contadores) para obtener información sobre su situación fiscal.

“Si no responde a los avisos de cobro de IRS, y no trabaja con el IRS para resolver su deuda tributaria, el IRS puede embargar su propiedad", se advierte

IRS podrá embargar sueldos, un porcentaje de las prestaciones por retiro y cualquier bien sobre el que se haya emitido un gravamen federal. Fuente: archivo.

Qué propiedad puede embargar IRS

Si no se responden a tiempo los avisos de cobro ni se establecen planes alternativos, además de propiedades físicas como viviendas, automóviles u otros bienes sobre los que se haya impuesto un gravamen federal, pueden embargarse

Salarios : en estos casos el embargo se establece una única vez y se aplica en cada temporada de pago. Sigue vigente hasta que se salde la totalidad de la deuda

Cuentas de ahorro para la jubilación : pueden embargarse pensiones calificadas, planes de participación en las ganancias, planes de bonificaciones tipo IRA, planes de ahorro para los trabajadores por cuenta propia y el plan de ahorros Thrift Savings Plan.

Pagos federales: el Gobierno puede incautar hasta el 15% de los pagos federales -como jubilación del Seguro Social- por cada temporada hasta que la obligación se complete en su totalidad.

En caso de recibir un aviso notificando la intención de embargar cualquiera de estos bienes, es esencial responder cuanto antes para trabajar en resolver el pendiente de otra forma.

Cuándo puede IRS liberar un embargo

La penalización podría quedar sin efecto en alguna de las siguientes situaciones

Se liquidó la deuda El período para cobrar el impuesto venció antes de la emisión del embargo La liberación del embargo le permitiría pagar los impuestos Se establece un plan de pagos a plazos y se acuerda liberar el embargo La penalización podría impedir al contribuyente saldar los gastos básicos para el día a día El valor de la propiedad es mayor que la cantidad adeudada

Cuando la medida se toma por cualquier motivo que no sea el primero, es necesario saldar la deuda para evitar que vuelva a imponerse.