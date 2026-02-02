El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede realizar visitas domiciliarias cuando un contribuyente acumula deudas fiscales sin resolver y deja pasar los plazos para regularizar su situación.

Estas visitas forman parte del proceso de cobro forzoso y se activan cuando se ignoran avisos oficiales, no se presentan declaraciones o se incumplen acuerdos de pago.

IRS visita hogar por hogar con sus funcionarios a todos los que cometen este error

No presentar declaraciones atrasadas, no responder cartas, romper planes de pago o posponer indefinidamente la regularización de una deuda conocida activa las visitas domiciliarias por parte de agentes federales. Por ello, es fundamental actuar a tiempo.

Lejos de ser un procedimiento automático, la presencia del IRS en el domicilio indica que el caso escaló a una etapa avanzada, con riesgo de embargos y otras medidas severas si no hay respuesta inmediata.

Durante una visita, el agente puede:

Verificar identidad y domicilio

Entregar notificaciones oficiales

Solicitar información financiera

Advertir sobre medidas inminentes

El IRS enviará a sus agentes armados a visitar hogar por hogar de todas las personas que acumulen deudas fiscales sin resolver. Fuente: Archivo.

Qué pasa si no se regulariza la deuda tras la visita

Si el contribuyente no actúa, el IRS puede avanzar con embargos de cuentas bancarias, retención de salarios, descuentos sobre beneficios federales y gravámenes sobre propiedades. Estas acciones quedan registradas y pueden afectar crédito y trámites financieros.