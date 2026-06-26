La Administración del Seguro Social (SSA) informó a través de su sitio web oficial que habrá un importante cambio en el programa Direct Express, utilizado por diversos beneficiarios para recibir sus pagos.

Esta modificación implica un cambio de entidad financiera encargada de administrar el programa y requerirá que los titulares de las cuentas mantengan su información de contacto actualizada para enterarse de las novedades relacionadas con la transición.

Qué cambia en Direct Express y qué deberán hacer los beneficiarios

El comunicado informa que la Oficina del Servicio Fiscal del Departamento del Tesoro de Estados Unidos seleccionó a Fifth Third Bank como el nuevo agente financiero del programa Direct Express.

Este cambio comenzó a implementarse para nuevas inscripciones en mayo 2026.

SSA anunció que deberán hacer los beneficiarios. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué sucederá con quienes ya tienen una tarjeta Direct Express

En el caso de quienes ya cuenten con una tarjeta Direct Express emitida por Comerica, se indica que la transición de las cuentas comenzará “más adelante este año” o a principios del próximo año.

Antes de que el cambio se oficialice, los beneficiarios recibirán un aviso anticipado con la información correspondiente.

Información importante para quienes tengan tarjetas Direct Express

El comunicado señala que los actuales titulares de tarjetas Direct Express deben mantener actualizada su información de contacto.

La agencia indica que esto es fundamental para garantizar que se reciban todos los avisos necesarios.

Es importante destacar que los beneficiarios deben continuar utilizando sus tarjetas emitidas por Comerica incluso después de la transición, hasta que expiren.