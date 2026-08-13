Los auriculares inalámbricos conquistaron gran parte del mercado y hoy son de los artefactos más utilizados a diario.

Los auriculares inalámbricos conquistaron gran parte del mercado y hoy son de los artefactos más utilizados a diario, ya sea para escuchar música, atender llamadas o consumir contenido de streaming.

No obstante, comenzaron a surgir dudas sobre si el uso de esta tecnología expone al usuario a ondas de radiofrecuencia y qué efectos tiene cuando permanece durante varias horas cerca de la cabeza.

¿Qué pasa cuando se usa auriculares bluetooth?: las palabras de un especialista

Según el especialista en longevidad Patricio Ochoa, l levar auriculares inalámbricos a bluetooth es igual a ponerse un microondas en la cabeza debido a la exposición a las ondas electromagnéticas.

El Bluetooth usa campos electromagnéticos de radiofrecuencia no ionizante . A diferencia de radiaciones ionizantes, como los rayos X, este tipo de energía no tiene la capacidad necesaria para afectar a los átomos.

El Bluetooth usa campos electromagnéticos de radiofrecuencia no ionizante. A diferencia de radiaciones ionizantes, como los rayos X, este tipo de energía no tiene la capacidad necesaria para afectar a los átomos. Representación creada con IA

Cuál es mejor para la salud: ¿Auriculares Bluetooth o de cable?

Desde el punto de vista de la exposición, los auriculares de cable ofrecen una sencilla ventaja: no necesitan transmitir una señal junto a la cabeza. No obstante, no existe evidencia científica que pueda afirmar que los auriculares inalámbricos son menos saludables.

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de Estados Unidos indica que los dispositivos de radiofrecuencia no están vinculados a problemas de salud y lo mismo afirman instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).