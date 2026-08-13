La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que las tarjetas laminadas o plastificadas pierden su validez para trámites oficiales, incluidos aquellos vinculados a la jubilación. La agencia exige devolver el documento alterado antes de emitir un reemplazo, un paso que puede frenar la gestión de beneficios si no se resuelve a tiempo.

La medida figura en el manual operativo de la SSA (POMS), que desaconseja laminar la tarjeta porque esa modificación impide verificar correctamente sus elementos de seguridad. La agencia recomienda a los titulares conservar el documento en su estado original y evitar cualquier alteración física.

¿Por qué la SSA exige devolver las tarjetas de Seguro Social laminadas?

El laminado cubre la superficie de la tarjeta y dificulta que los funcionarios detecten las medidas de seguridad impresas en el documento original. Por esa razón, la SSA no puede garantizar la validez de un ejemplar plastificado al momento de una verificación formal.

Esto no significa que la tarjeta quede automáticamente anulada, pero sí que puede generar demoras o rechazos en instancias donde se pide comprobar la identidad del titular. Ante ese riesgo, la agencia recomienda tramitar un reemplazo antes de que el problema surja en medio de una gestión urgente.

La SSA confirmó que las tarjetas laminadas o plastificadas pierden su validez para trámites oficiales Chat GPT

¿Cómo afecta esto a quienes quieren jubilarse?

Quienes inicien un trámite de jubilación y deban presentar su tarjeta de Seguro Social como parte de la verificación de identidad pueden encontrarse con demoras si el documento está laminado. La SSA no procesa la emisión de una tarjeta nueva sin que se entregue primero la versión alterada.

Para evitar ese inconveniente, la agencia recomienda seguir estos pasos antes de avanzar con cualquier gestión formal:

Solicitar el reemplazo de la tarjeta con anticipación

Entregar el ejemplar laminado al momento de iniciar el trámite

Esperar la emisión de la nueva tarjeta antes de continuar con otros procesos

Resolver este paso a tiempo evita que una gestión de beneficios quede trabada por un problema administrativo simple de anticipar.