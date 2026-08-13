En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este jueves, 13 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3115.76. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.62%.

El Peso colombiano mostró una tendencia bajista: en la última semana cayó -1.36% y en el último año acumuló un descenso de -16.86%, lo que refleja una depreciación sostenida en su cotización.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso colombiano fue de 4.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, considerando que su volatilidad anual ha sido de 13.74%.

La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 3 en relación con los días pasados indica un aumento constante en su valor. Esto sugiere que la moneda se fortalece frente a otras divisas, beneficiando a los importadores y generando confianza en la economía local.

En contraste, si se hubiese presentado una cifra negativa, indicaríamos una tendencia a la baja, lo que podría generar preocupaciones sobre la estabilidad económica. Es importante seguir monitoreando esta tendencia para entender su impacto en el mercado y la economía general del país.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 13 de agosto de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.