La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos confirmó una modificación para acelerar el procesamiento de las solicitudes de ciertos beneficios por discapacidad.

El cambio está dirigido específicamente a personas con condiciones médicas graves que forman parte de la lista Compassionate Allowances (CAL).

Esta medida fue anunciada el pasado 11 de agosto e incorpora 14 nuevas condiciones médicas al mecanismo para identificar solicitudes que requieran de una evaluación más rápida.

Cambió el Seguro Social en agosto 2026: cómo será el nuevo sistema

La lista CAL funciona como un sistema de procesamiento acelerado. En el momento en el que un solicitante aplica para beneficios por discapacidad, la SSA revisa sus registros médicos para verificar si su condición aparece entre las enfermedades que contempla este programa.

De existir coincidencia, la solicitud puede ser identificada para avanzar con mayor rapidez que si fuera una solicitud convencional. Ahora esta lista fue ampliada.

La agencia indicó además en su comunicado que, en determinados casos, también puede obtener registros médicos de forma electrónica para reducir los tiempos de procesamiento.

La lista CAL incorporó 14 nuevas condiciones. Chat GPT

Cuáles son las nuevas condiciones médicas incorporadas por SSA

La actualización añade las siguientes condiciones a la lista

Deficiencia de adenilsuccinato liasa, forma neonatal y tipo 1

Síndrome de Aicardi

Síndrome de Baraitser-Winter

Cutis girata de Beare-Stevenson

Síndrome de Bohring-Opitz

Trastornos relacionados con el gen CASK

Linfoma hepatoesplénico de células T

Enfermedad de Lafora

Convulsiones parciales malignas migratorias de la infancia (MMPSI)

Síndrome OPHN1

Sarcoma cardíaco primario

Melanoma maligno intracraneal primario

Melanoma uveal con metástasis

Síndrome de microcefalia de Warburg

Con las nuevas incorporaciones la lista alcanza 314 condiciones médicas.

Cómo consultar la lista y solicitar los beneficios

La SSA mantiene publicada la lista completa de condiciones médicas y ofrece información sobre cómo iniciar una solicitud de beneficios por discapacidad.

Las personas interesadas pueden consultar la información oficial de la agencia para conocer el paso a paso del procedimiento.