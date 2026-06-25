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La Administración del Seguro Social (SSA) mantiene publicado en su sitio web oficial el calendario de pagos para todos los beneficiarios, especificando qué días se entregarán los nuevos depósitos durante julio.
Es importante destacar que el día de pago dependerá estrechamente del momento del mes en el que cada titular de la prestación nació, por lo que varían calendáricamente.
Nueva ronda de pagos del Seguro Social: cuándo serán los depósitos de julio
De acuerdo con lo indicado por el calendario oficial, las fechas se distribuirán de la siguiente manera
- Miércoles 1: beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI)
- Jueves 2: cualquier beneficiario que reciba prestaciones antes de mayo 1997
- Miércoles 8: beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 de su mes
- Miércoles 15: beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20 de su mes
- Miércoles 22: beneficiarios nacidos entre el 21 y el 32 de su mes
Quienes recibirán doble pago en julio
Según lo informaron las autoridades, como el primero de agosto cae sábado, todos los beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) recibirán doble pago en julio, uno a principios de mes y el correspondiente a agosto el viernes 31.
Cambio importante en my Social Security para quienes quieran jubilarse
Uno de los cambios principales del reciente rediseño es la incorporación de una nueva calculadora de jubilación, esta vez rediseñada para que quienes la utilicen puedan comparar tres tipos de estimaciones diferentes en simultáneo.
La herramienta ahora incluirá gráficos visuales y una interfaz más clara para que los usuarios entiendan de forma sencilla cuanto pueden cobrar en función de diferentes escenarios de retiro. Entre los cambios destacan
- Comparación simultánea de varias estimaciones de jubilación
- Nuevo gráfico de barras a color
- Navegación simplificada dentro del sistema
- Diseño unificado con el portal SSA.gov