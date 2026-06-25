La Administración del Seguro Social (SSA) mantiene publicado en su sitio web oficial el calendario de pagos para todos los beneficiarios, especificando qué días se entregarán los nuevos depósitos durante julio.

Es importante destacar que el día de pago dependerá estrechamente del momento del mes en el que cada titular de la prestación nació, por lo que varían calendáricamente.

Nueva ronda de pagos del Seguro Social: cuándo serán los depósitos de julio

De acuerdo con lo indicado por el calendario oficial, las fechas se distribuirán de la siguiente manera

Miércoles 1: beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI)

Jueves 2: cualquier beneficiario que reciba prestaciones antes de mayo 1997

Miércoles 8 : beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 de su mes

Miércoles 15: beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20 de su mes

Miércoles 22: beneficiarios nacidos entre el 21 y el 32 de su mes

El calendario de pagos de julio está publicado en el sitio web oficial de SSA. Chat GPT

Quienes recibirán doble pago en julio

Según lo informaron las autoridades, como el primero de agosto cae sábado, todos los beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) recibirán doble pago en julio, uno a principios de mes y el correspondiente a agosto el viernes 31.

Cambio importante en my Social Security para quienes quieran jubilarse

Uno de los cambios principales del reciente rediseño es la incorporación de una nueva calculadora de jubilación, esta vez rediseñada para que quienes la utilicen puedan comparar tres tipos de estimaciones diferentes en simultáneo.

La herramienta ahora incluirá gráficos visuales y una interfaz más clara para que los usuarios entiendan de forma sencilla cuanto pueden cobrar en función de diferentes escenarios de retiro. Entre los cambios destacan