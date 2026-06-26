El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece una gran variedad de créditos y deducciones fiscales.

En Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofrece una gran variedad de créditos y deducciones fiscales para que los contribuyentes estadounidenses puedan recuperar parte del dinero de sus impuestos.

Para quienes se encuentren en una instancia académica, existen dos tipos de beneficios que se pueden solicitar dependiendo del tipo de educación que se esté recibiendo. Solo uno de ellos es reembolsable.

Estados Unidos ofrece hasta 2,500 dólares: ¿Qué es el programa American Opportunity Tax Credit (AOTC) y cuáles son sus montos?

El American Opportunity Tax Credit permite que se reclamen hasta 2,500 dólares por estudiante . Está destinado a todos aquellos que cursen los primeros cuatro años de la educación superior.

Cubre matrículas, cuotas obligatorias y materiales de estudio que son necesarios para el curso. Solo se podrá reembolsar 1,000 dólares del crédito, incluso si el contribuyente no debe impuestos.

El programa Lifetime Learning Credit (LLC): ¿Qué es y cuáles son los montos?

El Lifetime Learning Credit es un crédito que permite reclamar hasta 2,000 dólares por declaración de impuestos.

Puede usarse para estudios universitarios, posgrados, cursos profesionales o de capacitación laboral.

No hay límite de años para reclamarlo y no se trata de un crédito reembolsable: su finalidad es reducir la carga tributaria.

Para quienes se encuentren en una instancia académica, existen dos tipos de beneficios.

¿Cómo solicitar un crédito educativo en Estados Unidos?

Para poder reclamar cualquiera de estos créditos el solicitante debe: