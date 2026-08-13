El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.623 este jueves, 13 de agosto de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 2.28% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del Quetzal guatemalteco, la cotización mostró un avance: en la última semana subió 2.25% y en el último año acumuló 2.02%, lo que apunta a un repunte reciente respecto a la tendencia anual.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue de 25.63%, lo que indica un comportamiento inestable con muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 20.34%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, con un dato de 1, lo que indica que en los últimos días ha experimentado un incremento en su valor frente a otras monedas. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda y una mayor confianza en la economía local.

En contraste, la tendencia de los días anteriores había mostrado signos de estabilidad, sin cambios significativos que afectaran su cotización. Sin embargo, el aumento registrado hoy podría reflejar una recuperación económica o factores externos favorables.

Este cambio en la tendencia positiva puede ser un indicativo de un entorno económico más favorable para Guatemala, impulsando tanto el comercio como la inversión en el país.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 13 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

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Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.