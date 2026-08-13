Al cierre de mercados de este jueves, 13 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.867. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.08%.

En el mercado del Euro, la cotización cayó 8.07% en la última semana y subió 107.25% en el último año.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana, que se sitúa en un 3.01%, es notablemente menor que la volatilidad anual del 5.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos cuatro días, con un incremento constante en su valor frente a otras monedas. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda europea, impulsado por factores económicos favorables.

Analizando esta tendencia, se puede concluir que el Euro podría seguir fortaleciéndose si las condiciones del mercado y las políticas económicas continúan siendo favorables en el corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 13 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.