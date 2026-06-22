La Administración del Seguro Social (SSA) publicó a través de su sitio web oficial un importante comunicado advirtiendo sobre una gran problemática para los titulares de beneficios: las estafas con falsas amenazas de suspensión de prestaciones.

SSA advirtió que es frecuente que los delincuentes utilicen este tipo de amenazas para engañar a las personas y obtener dinero o información personal.

Información sobre suspensiones masivas: el comunicado de SSA que todos deben conocer

En el comunicado, la agencia explicó que los estafadores simulan ser organismos gubernamentales para contactar a beneficiarios mediante llamadas telefónicas, mensajes o correos.

Uno de los engaños más frecuentes consiste en afirmar que los beneficios del Seguro Social serán suspendidos de forma inmediata si la persona no realiza el pago que se pide o no sigue determinadas instrucciones.

SSA enfatiza en que estos mensajes son fraudulentos y que forman parte de las estafas pensadas para perjudicar a los adultos mayores.

La agencia enfatiza en que jamás amenazará por teléfono con suspender la prestación por falta de pagos. Chat GPT

Advertencias de SSA para todos los beneficiarios del Seguro Social

Como regla a considerar ante cualquier comunicación sospechosa, SSA afirma que

El Gobierno nunca dirá que el dinero de una persona está en peligro y que debe transferirse para protegerlo

El Gobierno nunca amenazará con s uspender beneficios públicos si no se realiza un pago inmediato

El Gobierno nunca exigirá pagos mediante aplicaciones, criptomonedas, transferencias bancarias o tarjetas de regalo

La instrucción para quienes reciban estas comunicaciones es desconfiar de inmediato y verificar la información contactándose con fuentes oficiales.