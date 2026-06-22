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La Administración del Seguro Social (SSA) publicó a través de su sitio web oficial un importante comunicado advirtiendo sobre una gran problemática para los titulares de beneficios: las estafas con falsas amenazas de suspensión de prestaciones.
SSA advirtió que es frecuente que los delincuentes utilicen este tipo de amenazas para engañar a las personas y obtener dinero o información personal.
Información sobre suspensiones masivas: el comunicado de SSA que todos deben conocer
En el comunicado, la agencia explicó que los estafadores simulan ser organismos gubernamentales para contactar a beneficiarios mediante llamadas telefónicas, mensajes o correos.
Uno de los engaños más frecuentes consiste en afirmar que los beneficios del Seguro Social serán suspendidos de forma inmediata si la persona no realiza el pago que se pide o no sigue determinadas instrucciones.
SSA enfatiza en que estos mensajes son fraudulentos y que forman parte de las estafas pensadas para perjudicar a los adultos mayores.
Advertencias de SSA para todos los beneficiarios del Seguro Social
Como regla a considerar ante cualquier comunicación sospechosa, SSA afirma que
- El Gobierno nunca dirá que el dinero de una persona está en peligro y que debe transferirse para protegerlo
- El Gobierno nunca amenazará con suspender beneficios públicos si no se realiza un pago inmediato
- El Gobierno nunca exigirá pagos mediante aplicaciones, criptomonedas, transferencias bancarias o tarjetas de regalo
La instrucción para quienes reciban estas comunicaciones es desconfiar de inmediato y verificar la información contactándose con fuentes oficiales.