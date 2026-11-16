El aguacate es un ingrediente sumamente popular en diversas culturas y un básico para varios planes de comidas saludables gracias a su perfil nutricional, según indica la Facultad de Salud Pública de Harvard.

En ese sentido, conocer cuál es la mejor forma para conservarlo -dependiendo de si se encuentra entero o por la mitad- puede extender su vida útil y, en ese sentido, existen pequeños trucos fáciles de implementar en casa que varían en función del estado del fruto.

Dónde hay que guardar el aguacate entero para que dure mucho más tiempo o para que acelere la maduración

Cuando el fruto está maduro, el mejor lugar para guardarlo de acuerdo con USDA es la heladera, donde pueden conservarse al menos 3 días. La Universidad de California, Davis, en estos casos aconseja que la refrigeración sea de entre 2-4°C.

En caso de comprar aguacates verdes por fuera, que requieren de tiempo extra de maduración, Harvard aconseja colocarlos en una bolsa de papel junto con un plátano: “los gases etileno del plátano aceleran la maduración”, se explica.

Otro consejo para acelerar el proceso es dejarlos a temperatura ambiente bajo la luz directa del sol.

El mejor almacenamiento para el aguacate varía en función de si está entero o por la mitad. Shutterstock

Donde hay que guardar el aguacate por la mitad para que dure mucho más tiempo

Para esta situación, los consejos de Harvard son:

Cubrir la pulpa con zumo de limón o lima, el ácido ayuda a evitar que se oxide

Envolver la mitad restante con film transparente y sellado para luego guardar en la heladera y reducir así su exposición al oxígeno

Guardar la mitad que no se consumió junto con cebolla en rodajas en un recipiente hermético y sellado, dado que los compuestos de azufre de la cebolla ayudan a conservar el aguacate.

“La pulpa del aguacate es famosa por volverse marrón rápidamente una vez expuesta al aire, lo que se llama dorado enzimático. Aunque no es apetecible de ver, la pulpa marrón es perfectamente comestible”, señala la institución.