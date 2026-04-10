La marca de alimentos para mascotas Blue Buffalo está repartiendo 1.000 dólares entre dueños de perros en Estados Unidos a través de su promoción Love Made Fresh Dog Tax Credit. El sorteo no requiere ninguna compra y premia a 200 participantes seleccionados al azar. El dinero puede usarse libremente en cualquier gasto relacionado con el cuidado de la mascota. La promoción fue lanzada en el marco de la temporada de declaración de impuestos 2026 y coincide con el vencimiento federal del 15 de abril. La inscripción, completamente digital, permanece abierta hasta el 17 de abril y está disponible para residentes legales del país mayores de 18 años que tengan al menos un perro. El crédito fiscal de 1.000 dólares de Blue Buffalo no es un beneficio oficial del gobierno, sino una promoción privada que la empresa lanzó para celebrar su nueva línea de alimentos refrigerados Love Made Fresh. El mecanismo funciona como un sorteo: quienes se inscriban antes del cierre entran en el reparto de 200 premios de 1.000 dólares cada uno, sin obligación de comprar ningún producto. El proceso de inscripción toma menos de dos minutos. A continuación, los pasos clave: Se permiten hasta cuatro entradas por hogar. Los ganadores serán contactados por correo electrónico y publicados en el sitio oficial dentro de los diez días posteriores al cierre del sorteo. El sorteo está dirigido a cualquier residente legal de Estados Unidos mayor de 18 años que tenga al menos un perro, sin importar el estado en el que viva. El premio de 1.000 dólares no tiene restricciones de uso, lo que representa un alivio real frente al costo promedio de tener una mascota, que en algunas zonas del país supera los 4.300 dólares anuales. Más allá de esta promoción, los dueños de mascotas podrían acceder pronto a beneficios fiscales oficiales. La Asamblea del Estado de Nueva York analiza una propuesta que otorgaría hasta 900 dólares en créditos reales: 150 dólares para alimentación y suministros, y 300 dólares para gastos veterinarios, aplicables a un máximo de dos mascotas. De aprobarse, sería uno de los primeros créditos fiscales estatales dirigidos específicamente a propietarios de perros y gatos en el país.