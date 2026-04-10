El Servicio de Impuestos Internos (IRS) indica en su sitio web oficial cuáles son las penalizaciones que pueden imponerse cuando se envían reiterados avisos de cobro y los contribuyentes no responden con prontitud. Ante estas circunstancias y cuando ya se aplicó un gravamen federal, la agencia envía un “Aviso Final de la Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia” notificando la intención de incautar un bien para saldar la obligación pendiente. Si no es contestado en el plazo establecido, la agencia puede determinar que un embargo es la siguiente acción a llevar a cabo. “Un embargo del IRS es la incautación legal de sus bienes para satisfacer una deuda tributaria. Pueden retener sueldos, dinero de su cuenta bancaria u otra cuenta financiera; o incautar y vender su(s) vehículo(s), bienes inmuebles y otra propiedad personal”, indica la agencia federal. En este contexto, cuando se decide implementar dicha medida sobre el salario de un trabajador, es fundamental comunicarse a la brevedad con el organismo para establecer un plan conjunto que permita resolver la deuda de manera alternativa y evitar la sanción. Cuando los impuestos no se pagaron en tiempo y forma y el aviso de embargar el salario del trabajador no se responde apropiadamente ni se trabaja para saldar el pendiente, la medida se efectiviza. En estos casos, el empleador otorga al trabajador afectado una Declaración de Exenciones y Estado Civil que debe ser completada y devuelta dentro de un período de 3 días. Cumplir con este paso es esencial para determinar cuál o si existe una porción del sueldo que se encuentra exenta de la medida. “Si usted no le devuelve la declaración en tres días, la cantidad exenta le será calculada como si usted fuera casado que presenta una declaración por separado, con una sola exención”, explican las autoridades. Si existen otras fuentes de ingresos, la agencia podría determinar que todas las exenciones se contemplan en dichas fuentes, lo que implicaría que la totalidad del salario debería ser objeto de embargo. La duración de la medida dependerá de que tan grande sea la obligación del contribuyente, pues se impone una única vez y se mantiene vigente mes a mes en cada temporada de pago hasta que pueda cubrirse el total adeudado. IRS indica que otros ingresos como dividendos y pagares también pueden incautarse, pero sólo aquellos que se otorguen a fechas posteriores al embargo. La medida puede finalizar cuando se cumplan alguna de las siguientes condiciones