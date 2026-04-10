El sistema fiscal de Estados Unidos tiene mecanismos de cobro que no siempre son visibles para los contribuyentes. Más allá de embargos o multas tradicionales, existe una herramienta menos conocida que puede impactar directamente en el dinero disponible sin necesidad de acciones judiciales inmediatas. Se trata del offset o compensación, un procedimiento utilizado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y otras agencias que permite al Gobierno retener dinero que el contribuyente debería recibir para aplicarlo directamente al pago de una deuda. Esto incluye, por ejemplo: A diferencia de un embargo tradicional, el offset no implica: El sistema de compensación puede aplicarse cuando existen deudas morosas como: