El Internal Revenue Service (IRS) confirmó quiénes ya podrían estar en la ventana de pago para recibir sus reembolsos de impuestos. La temporada abrió el 26 de enero y desde entonces, los contribuyentes pueden presentar su declaración de impuestos del 2025. El organismo comunicó que priorizará el reembolso de las personas que hayan elegido el depósito directo, ya que pretende eliminar de forma gradual los pagos con cheques de papel, por lo que ingresar mal tus datos bancarios puede terminar en la retención de tu reembolso. El IRS puede retener tu reembolso por las siguientes razones: El IRS suele procesar la mayoría de los reembolsos dentro de los 21 días posteriores de que la declaración de impuestos fue aceptada, pero esta regla solamente aplica si presentaste tu declaración de forma electrónica, elegiste el medio de pago “deposito directo” y no hay errores, revisiones so banderas de fraude. Las fechas más relevantes de la temporada de impuestos son: