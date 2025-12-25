Estados Unidos analiza la posibilidad de entregar pagos de hasta USD 2000 a los ciudadanos en 2026, una iniciativa que volvió a instalarse en la agenda económica federal. La propuesta está ligada a los ingresos que genera el sistema de aranceles y podría traducirse en un reembolso directo.

La medida fue mencionada por el presidente Donald Trump y confirmada por asesores económicos de la Casa Blanca, aunque su aplicación no está asegurada . El avance del plan depende de una condición central que todavía no se resolvió a nivel institucional.

¿En qué consisten los pagos de USD 2000 que evalúa Estados Unidos?

El esquema en estudio prevé la entrega de cheques individuales como un “dividendo” financiado con la recaudación por tarifas a las importaciones. La idea es devolver parte de esos ingresos a la población, en paralelo a una estrategia de reducción del déficit.

A diferencia de otros pagos excepcionales ya ejecutados, esta iniciativa requiere un paso adicional: no puede implementarse sin una ley específica que habilite el uso de los fondos públicos para ese fin .

Claves del plan en evaluación:

Monto estimado: hasta USD 2000 por persona

Origen de los fondos: ingresos por aranceles

Año proyectado: 2026

Estado actual: en análisis legislativo

Confirmado por Trump | Estados Unidos deposita 2000 dólares a todas las personas que cumplan este requisito

¿Cuál es la condición para que los ciudadanos reciban este pago?

La condición principal es la aprobación del Congreso. Sin una ley que autorice la asignación presupuestaria, el Gobierno no puede emitir los cheques, incluso si la recaudación existe.

Además, todavía se debate si el pago sería universal o si quedaría limitado por nivel de ingresos. Especialistas advierten que el costo fiscal total sería elevado, lo que podría trabar el avance del proyecto en el ámbito legislativo.