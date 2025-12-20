El Gobierno aplicará un nuevo aumento del salario mínimo en 2026, con valores diferenciados según la ciudad y la región dentro del estado de Nueva York. La suba entrará en vigencia el 1 de enero y redefine cuánto ganarán los trabajadores en los principales centros urbanos.

La actualización impactará en empleados por hora, personal de fast food y trabajadores con propinas, además de modificar pisos salariales vinculados a horas extra y exenciones. La medida obliga a revisar qué ciudades integran la lista confirmada y cuáles serán los nuevos ingresos mínimos.

¿En qué ciudades aumentará el salario mínimo en 2026?

El salario mínimo en 2026 será más alto en las zonas con mayor costo de vida y algo menor en el resto del estado. En todos los casos, el aumento alcanza tanto a empleados tradicionales como a sectores específicos regulados.

Ciudades y regiones con nuevos valores desde enero de 2026:

Nueva York (NYC), Long Island y Westchester

Salario mínimo: U$S 17 por hora

Hora extra mínima: U$S 25.50

Trabajadores de fast food: U$S 17

Resto del estado de Nueva York

Salario mínimo: U$S 16 por hora

Hora extra mínima: U$S 24.00

Trabajadores de fast food: U$S 16

¿Cuánto ganarán los trabajadores con propinas y qué otros cambios habrá?

Los empleados que reciben propinas podrán percibir un salario base menor, siempre que la suma de sueldo y propinas alcance el mínimo general fijado para cada región. También se actualizan los créditos que pueden aplicar los empleadores.

Salarios con propinas en 2026:

Zonas de U$S 17

Servicio de comida: U$S 11.35 (crédito U$S 5.65 )

Servicio general: U$S 14.15 (crédito U$S 2.85)

Zonas de U$S 16

Servicio de comida: U$S 10.70 (crédito U$S 5.30 )

Servicio general: U$S 13.30 (crédito U$S 2.70)

Además, en 2026 suben los umbrales salariales para quedar exento de horas extra: U$S 66,300 anuales en NYC, Long Island y Westchester y U$S 62,353.20 en el resto del estado. Desde 2027, los aumentos quedarán atados a la inflación regional.