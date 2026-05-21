El Servicio de Impuestos Internos (IRS) Estados Unidos confirmó que puede avanzar con embargos sobre cuentas bancarias, salarios y propiedades de contribuyentes que mantengan deudas tributarias sin resolver.

Entre esas notificaciones aparece el aviso final conocido como “Final Notice of Intent to Levy”, el último comunicado que emite el Servicio de Impuestos Internos antes de proceder legalmente con el embargo de bienes o dinero del contribuyente.

Qué significa el aviso LEVY del IRS y por qué es importante responderlo

El IRS detalló que un “levy” es una acción legal mediante la cual el organismo puede tomar propiedades o dinero para cubrir deudas tributarias pendientes. Esto puede incluir embargos sobre cuentas bancarias, retención de salarios, beneficios o incluso bienes personales.

IRS procede con embargos cuando el contribuyente no respondió a ninguna de las notificaciones previas. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Antes de aplicar esa medida, el organismo federal envía varios avisos por correo para informar la deuda y ofrecer alternativas de pago. Sin embargo, cuando el contribuyente no responde a las comunicaciones previas, el IRS puede emitir la notificación final de embargo.

Cuáles son los bienes y cuentas que el IRS puede embargar

Según explicó el organismo, las acciones de cobro pueden alcanzar distintos tipos de activos financieros y propiedades. Entre los principales bienes alcanzados aparecen:

Cuentas bancarias.

Salarios y pagos laborales.

Vehículos.

Propiedades personales.

Beneficios o ingresos federales.

El IRS aclaró que los contribuyentes tienen derecho a solicitar una audiencia y buscar acuerdos de pago antes de que el embargo se haga efectivo. Por ese motivo, las autoridades recomiendan responder inmediatamente cualquier aviso oficial enviado por la agencia tributaria.