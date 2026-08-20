Los bancos actualizaron los paquetes de cuentas y tarjetas en abril.

Los bancos de Estados Unidos congelan y cierran tarjetas de crédito que pasan varios meses sin registrar compras ni pagos. La práctica ya la aplican JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo y Citi, los cuatro emisores más grandes del país, según sus propias políticas.

Cada entidad define su propio plazo de inactividad y, en la mayoría de los casos, no está obligada a avisar antes de cerrar la cuenta. La ley no obliga a los emisores a dar aviso previo cuando el cierre se debe a inactividad.

¿Qué significa que un banco congele una tarjeta de crédito por inactividad?

Cuando una tarjeta no se usa durante un tiempo determinado, el banco puede reducir el límite de crédito o cerrar la cuenta directamente. Algunos emisores primero bajan el límite disponible antes de proceder al cierre definitivo de la cuenta.

El plazo exacto varía según cada entidad y no existe una regla única a nivel nacional. Estas son las políticas conocidas de los cuatro bancos más grandes:

Wells Fargo: cierra cuentas inactivas generalmente después de dos a tres años, según el tipo de tarjeta y otros factores.

Bank of America: suele actuar quand hay inactividad prolongada, típicamente a partir de los tres años sin uso.

Citi: no fija un plazo exacto de inactividad, ya que ese criterio cambia según la tarjeta y el emisor. En la práctica, usuarios reportaron cierres entre los 12 y los 18 meses.

Chase: puede cerrar cuentas por inactividad, fraude, morosidad o una caída fuerte en el puntaje crediticio, sin un plazo fijo publicado.

El plazo exacto varía según cada entidad y no existe una regla única a nivel nacional. Shutterstock

¿Qué gasto mínimo evita que cierren mi tarjeta?

No existe un monto obligatorio fijado por ley ni por los bancos. Alcanza con una compra chica cada tanto para que la cuenta se mantenga activa. El emisor no gana dinero mientras la cuenta permanece inactiva, ni por comisiones de comercios ni por intereses.

Si el cierre ocurre, el titular pierde esa línea de crédito y puede subir su ratio de uso, un factor clave del puntaje crediticio. Reducir el crédito disponible mientras se mantienen los mismos gastos eleva ese ratio y afecta negativamente el puntaje. Usar la tarjeta una vez cada pocos meses, aunque sea para un gasto mínimo, es la forma más simple de evitarlo.