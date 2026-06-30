La política migratoria de Donald Trump volvió a endurecerse. Esta vez, el foco está puesto en el sistema financiero: una nueva orden de la administración republicana amplía los controles sobre determinadas operaciones bancarias vinculadas con inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

De acuerdo con la Casa Blanca, el objetivo es detectar posibles casos de empleo ilegal, fraude fiscal y otras actividades que puedan representar un riesgo para el sistema financiero.

Para lograrlo, el Departamento del Tesoro ordenó reforzar la supervisión de ciertos movimientos bancarios y pidió a las entidades financieras extremar los controles cuando identifiquen operaciones inusuales.

Donald Trump endurece los controles bancarios sobre inmigrantes indocumentados. Fuente: Shutterstock.

¿Cómo afecta la orden de Trump a las cuentas bancarias de los inmigrantes?

La disposición instruye al Departamento del Tesoro y a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) a intensificar el monitoreo de operaciones que puedan estar relacionadas con la inmigración irregular o con posibles esquemas de fraude laboral.

En la práctica, los bancos deberán prestar mayor atención a movimientos que presenten señales de riesgo y, si consideran que una operación es sospechosa, reportarla conforme a la normativa vigente.

Según el Gobierno estadounidense, el objetivo es evitar que el sistema financiero sea utilizado para facilitar el empleo irregular o para ocultar maniobras de evasión fiscal.

¿Quiénes podrían verse afectados?

La orden está dirigida principalmente a personas que permanecen en Estados Unidos sin autorización migratoria y que realizan operaciones financieras que podrían activar alertas dentro de los sistemas de prevención de delitos.

Aun así, especialistas en inmigración aclaran que tener una cuenta bancaria no convierte automáticamente a una persona en objeto de una investigación.

Los bancos ya aplican controles para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas, y las nuevas disposiciones refuerzan esos mecanismos de supervisión.

Cómo protegerte si eres inmigrante en Estados Unidos

Frente al endurecimiento de los controles, abogados especializados recomiendan mantener toda la documentación financiera en regla y conservar registros que permitan justificar el origen del dinero.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Guardar comprobantes que acrediten el origen de los ingresos.

No utilizar documentos falsos ni proporcionar información incorrecta al abrir una cuenta bancaria.

Declarar correctamente las operaciones financieras cuando la ley lo exija.

Consultar con un abogado especializado si el banco solicita documentación adicional o información sobre el estatus migratorio.

Responder a tiempo cualquier requerimiento emitido por una entidad financiera o por las autoridades competentes.

¿La orden permite congelar cuentas bancarias?

La nueva disposición no autoriza el congelamiento automático de cuentas bancarias.

Lo que hace es reforzar las herramientas de investigación y monitoreo financiero. Cualquier medida como el bloqueo o la inmovilización de fondos debe seguir el procedimiento legal correspondiente y contar con el respaldo de la normativa vigente.

En otras palabras, la orden amplía la capacidad para detectar y reportar operaciones sospechosas, pero no habilita el cierre o congelamiento inmediato de una cuenta por el solo hecho de pertenecer a un inmigrante.