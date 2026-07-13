Los ATMs constituyen uno de los servicios bancarios más frecuentemente empleados por los individuos que requieren efectuar operaciones financieras básicas en su vida diaria, tales como retiros de efectivo o pagos de servicios. Su accesibilidad y conveniencia los transforman en una herramienta indispensable para la administración de las finanzas personales.

En este contexto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha emitido un comunicado en su página web oficial acerca de una situación que podría afectar el funcionamiento de este servicio, lo que podría obstaculizar a los usuarios en la realización de sus trámites mediante esta modalidad.

Es fundamental que los ciudadanos sean conscientes de estas eventualidades para evitar inconvenientes en sus transacciones cotidianas.

Momentos en los cuales los cajeros automáticos cesan sus operaciones

Las autoridades advierten que los apagones, ocasionados por eventos como el clima extremo, pueden perjudicar el desempeño habitual de los cajeros automáticos en la región, notablemente en ausencia de un suministro alternativo.

Considerando que dichos sistemas requieren de una conectividad ininterrumpida a la red eléctrica, las interrupciones prolongadas en el suministro energético inciden directamente en su capacidad operativa.

En tales circunstancias, mientras el servicio no sea restablecido, los usuarios no tendrán la posibilidad de retirar o depositar efectivo, verificar saldo y movimientos o ejecutar transferencias .

No obstante, es factible que ciertos trámites se puedan llevar a cabo de manera alternativa mediante la banca online o las aplicaciones móviles de las entidades bancarias.

Es fundamental que los ciudadanos sean conscientes de estas eventualidades para evitar inconvenientes en sus transacciones cotidianas. Fuente: narrativas-spin-us

Servicios complementarios en peligro de afectación

Idear un plan de preparación para emergencias es fundamental, dado que los cortes de energía podrían incidir no solo en el suministro eléctrico, sino también en la disponibilidad de alimentos y ciertos dispositivos médicos.

Adicionalmente, los cortes de energía pueden afectar el funcionamiento habitual de los ATMs y la actividad bancaria de manera general, ocasionando lo siguiente: