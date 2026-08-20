El Departamento del Tesoro confirmó que retendrá el reembolso de impuestos de los contribuyentes con deudas federales vencidas que no respondieron a la carta de aviso previo. La medida se aplica a través del Treasury Offset Program (TOP) y puede alcanzar hasta la totalidad del pago.

El mecanismo se activa cuando una deuda federal acumula 120 días de atraso. Antes de ese plazo, la agencia acreedora debe enviar una carta formal con 60 días de anticipación, detallando el monto y las opciones para resolverlo.

¿Qué es el embargo del reembolso de impuestos y cómo funciona?

El Treasury Offset Program reduce o retiene pagos federales para cobrar deudas vencidas con agencias federales, estatales o programas como préstamos estudiantiles y manutención infantil. Antes de eso, la agencia debe confirmar que la deuda sea válida.

El sistema compara el nombre y el número de identificación fiscal (SSN o FEIN) del contribuyente con la base de datos de deudores. Si hay coincidencia, el pago se reduce en la medida necesaria para saldar la deuda.

¿Qué información incluye la carta de aviso?

Tipo y monto de la deuda

Intención de derivar el caso a TOP

Opción de pagar el total

Opción de acordar un plan de pagos

Derecho a disputar la deuda

La medida se aplica a través del Treasury Offset Program (TOP) y puede alcanzar hasta la totalidad del pago. Fuente: Pexels.

¿Cómo afecta esta medida a los contribuyentes y qué deben hacer?

Si el contribuyente ignora la carta y la deuda llega a TOP, el reembolso se reduce automáticamente al procesarse, sin otro aviso. El dinero retenido pasa directamente a la agencia acreedora.

Quienes reciban la notificación pueden evitar el embargo si pagan la deuda, negocian un plan de pagos o la disputan a tiempo. Si el reembolso no cubre el monto total, el saldo restante queda pendiente para futuros pagos federales.