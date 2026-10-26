Para llegar al cheque tope del Seguro Social, hay que haber ganado el máximo imponible durante 35 años y haber postergado la jubilación hasta los 70.

Mientras el jubilado promedio cobra algo más de 2,000 dólares por mes, un grupo reducido de beneficiarios del Seguro Social recibe cheques que, en 2027, superan los 5,000 dólares mensuales y son depositados directamente en las cuentas bancarias. No es cuestión de suerte: ese pago máximo depende de haber cumplido condiciones muy específicas durante toda la vida laboral.

Cuánto es el cheque máximo del Seguro Social en 2027 (COLA)

Conviene distinguir dos cifras, porque el máximo cambia según a qué edad se reclama el beneficio.

A la edad plena de retiro, 67 años para la mayoría de quienes se jubilan ahora, el beneficio máximo será de 4,188 dólares por mes en 2027, según la información oficial de la Administración del Seguro Social (SSA), un poco más que los 4,152 dólares de 2026.

Pero el pago más alto posible lo cobran quienes postergan su jubilación hasta los 70 años. Al demorar el reclamo, el beneficio crece gracias a los llamados créditos por retiro demorado. Ese máximo fue de 5,181 dólares mensuales en 2026 y, para 2027, se estima en torno a los 5,300 dólares una vez aplicado el ajuste por costo de vida (COLA) del 3,6%.

Para dimensionarlo, el beneficio promedio de todos los jubilados quedará en alrededor de 2,170 dólares mensuales en enero de 2027, tras el aumento del 3,6%. Los cheques máximos más que duplican a lo que recibe la mayoría.

Los cheques más altos del Seguro Social superan los US$5,000 mensuales en 2027. Shutterstock | Canva

Quiénes reciben el cheque máximo

Llegar a ese pago no es lo habitual: lo cobran quienes cumplieron, a la vez, tres condiciones a lo largo de su vida laboral.