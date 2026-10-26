Mientras el jubilado promedio cobra algo más de 2,000 dólares por mes, un grupo reducido de beneficiarios del Seguro Social recibe cheques que, en 2027, superan los 5,000 dólares mensuales y son depositados directamente en las cuentas bancarias. No es cuestión de suerte: ese pago máximo depende de haber cumplido condiciones muy específicas durante toda la vida laboral.
Cuánto es el cheque máximo del Seguro Social en 2027 (COLA)
Conviene distinguir dos cifras, porque el máximo cambia según a qué edad se reclama el beneficio.
A la edad plena de retiro, 67 años para la mayoría de quienes se jubilan ahora, el beneficio máximo será de 4,188 dólares por mes en 2027, según la información oficial de la Administración del Seguro Social (SSA), un poco más que los 4,152 dólares de 2026.
Pero el pago más alto posible lo cobran quienes postergan su jubilación hasta los 70 años. Al demorar el reclamo, el beneficio crece gracias a los llamados créditos por retiro demorado. Ese máximo fue de 5,181 dólares mensuales en 2026 y, para 2027, se estima en torno a los 5,300 dólares una vez aplicado el ajuste por costo de vida (COLA) del 3,6%.
Para dimensionarlo, el beneficio promedio de todos los jubilados quedará en alrededor de 2,170 dólares mensuales en enero de 2027, tras el aumento del 3,6%. Los cheques máximos más que duplican a lo que recibe la mayoría.
Quiénes reciben el cheque máximo
Llegar a ese pago no es lo habitual: lo cobran quienes cumplieron, a la vez, tres condiciones a lo largo de su vida laboral.
- Ganaron mucho durante muchos años: hay que haber percibido ingresos iguales o superiores al tope imponible del Seguro Social, el monto máximo de salario sobre el que se pagan aportes, durante al menos 35 años. Para 2027, ese tope sube a 192,300 dólares anuales. Quien ganó menos, o alcanzó ese límite durante menos años, cobra menos.
- Aportaron el tiempo suficiente: el beneficio se calcula sobre los 35 años de mayores ingresos; si se trabajó menos, los años faltantes cuentan como cero y bajan el promedio.
- Esperaron para reclamar: reclamar a la edad plena (67 años) da el máximo de 4,188 dólares. Hacerlo antes reduce el monto de forma permanente y esperar hasta los 70 lo lleva al tope cercano a los 5,000 dólares.