El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos mantiene un protocolo estricto a la hora de sancionar a los contribuyentes que tienen deudas o que omiten parte de sus impuestos. Si bien el embargo es la pena más extrema, existen diversos castigos que pueden aumentar hasta un 75% la carga impositiva. Entre las sanciones más severas aparece la llamada penalidad civil por fraude, una multa que el organismo puede aplicar cuando detecta que una persona ocultó ingresos o manipuló información en su declaración para pagar menos impuestos de lo que corresponde. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) contempla esta sanción dentro del Internal Revenue Code Section 6663, una disposición que regula las penalidades por fraude fiscal en las declaraciones de impuestos federales. La normativa establece que cuando una parte del impuesto no pagado se debe a fraude, el organismo puede imponer una penalidad equivalente al 75% del monto del impuesto subdeclarado, lo que incrementa significativamente la deuda fiscal del contribuyente. Además de la multa económica, una declaración fraudulenta suele provocar que el organismo inicie revisiones más profundas sobre la situación fiscal del contribuyente. Este tipo de investigaciones también puede derivar en sanciones adicionales si se encuentran otras irregularidades en las declaraciones presentadas.