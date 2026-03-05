El IRS confirmó nuevos montos y condiciones para varios créditos fiscales familiares en 2026, beneficios que pueden reducir el monto a pagar o incluso aumentar el reembolso de impuestos. Las modificaciones impactarán en las declaraciones que normalmente se presentan en 2027, por lo que los contribuyentes que tienen hijos o dependen económicamente de su salario deberían prestar atención a los nuevos límites y montos actualizados. Uno de los beneficios más importantes para los hogares es el Child Tax Credit, un incentivo clave para quienes tienen hijos menores que califican como dependientes. Para el año fiscal 2026, el crédito se mantiene en hasta 2.200 dólares por cada hijo elegible, un aumento respecto a los montos que existían antes de las reformas fiscales recientes. Además, parte de ese beneficio puede convertirse en un crédito reembolsable, lo que significa que las familias podrían recibir dinero incluso si su obligación tributaria es baja. El monto máximo reembolsable alcanza 1.700 dólares por hijo. Sin embargo, hay un requisito clave: tanto el menor como el contribuyente deben contar con número de Seguro Social válido para poder reclamar este beneficio ante el IRS. Otra de las ayudas que aumenta el próximo año es el crédito fiscal por adopción, diseñado para aliviar los gastos de quienes adoptan un niño. Para el año fiscal 2026, el beneficio máximo llega a 17.670 dólares, una cifra mayor a la disponible en el período anterior. Este crédito permite recuperar parte de los gastos de adopción calificados, que pueden incluir honorarios legales, costos administrativos o gastos asociados al proceso. No obstante, el acceso depende del ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) del contribuyente. El beneficio comienza a reducirse para ingresos superiores a 265.080 dólares y desaparece completamente cuando el ingreso supera los 305.080 dólares. También existe una mejora adicional en la normativa: parte del crédito ahora puede ser parcialmente reembolsable, lo que abre la posibilidad de recibir hasta 5.000 dólares incluso si la carga impositiva es baja. El Earned Income Tax Credit (EITC) continúa siendo uno de los programas más importantes para trabajadores con ingresos bajos o moderados en Estados Unidos. Para el año fiscal 2026, el monto máximo del beneficio aumenta y puede alcanzar: La cantidad final depende de factores como el nivel de ingresos, el estado civil al declarar y la cantidad de dependientes en el hogar. Otro punto clave es el límite de ingresos por inversiones: si un contribuyente obtiene más de 12.200 dólares en ingresos de inversión, ya no podrá acceder al crédito.