En medio de las tensiones geopolíticas internacionales por el conflicto bélico en Medio Oriente, el Departamento de Defensa (DoD) de los Estados Unidos aprobó la financiación de una base naval en América Latina con el objetivo de reforzar alianzas militares y aumentar su capacidad de respuesta. Además, según informó el Departamento de Estado, se trata de una iniciativa que busca fortalecer la seguridad del país destino. Se trata la Base Naval del Callao, ubicada en Lima, Perú, uno de los puertos más importantes del país latinoamericano. La Base Naval del Callao es la principal instalación militar de la Marina de Guerra peruana y está ubicada nada menor que en el puerto del Callao, el más importante del territorio y uno de los puntos logísticos del pacífico más eficientes. En este lugar se concentra una gran parte del comercio marítimo peruano y está cerca del Aeropuerto Internacional Jorge Chavez. Por otro lado, tiene una cercanía de menor de 80 km del megapuerto de Chancay, una infraestructura portuaria potenciada con inversión de China que tiene el objetivo de conectar Sudamérica con Asia. El Departamento de Estado aprobó una inversión de hasta USD 1.500 millones dentro del programa Foreign Military Sales (FMS). Busca apoyar el diseño, la construcción y la modernización de la infraestructura ya existente. No obstante, la notificación fue enviada al congreso y se espera que su aprobación antes de seguir adelante con el plan. Esto sucede porque se tata de un acuerdo de cooperación militar y debe ser revisada por el parlamento. El proyecto contempla la modernización integral de la Base Naval del Callao, incluyendo el diseño y construcción de infraestructura marítima y terrestre para operaciones navales y logísticas. Entre las obras previstas se incluyen instalaciones portuarias, estructuras de apoyo naval, equipamiento especializado y servicios de ingeniería necesarios para mejorar la capacidad operativa de la base. La iniciativa también busca optimizar la infraestructura del puerto y reorganizar el uso de los espacios militares, con el objetivo de mejorar la eficiencia logística y reducir la interferencia entre operaciones civiles y militares en el área portuaria. Esto permitiría ampliar el puerto comercial del Callao y fortalecer tanto la seguridad marítima como la capacidad de operaciones navales en el Pacífico.