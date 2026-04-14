La Social Security Administration (SSA) es el ente federal encargado de gestionar los beneficios sociales de asistencia y de organizar los pagos y trámites del sistema previsional en Estados Unidos. A través de este organismo se administran programas clave como las jubilaciones, los beneficios por discapacidad y las asignaciones para sobrevivientes, bajo un esquema estructurado que busca garantizar regularidad y previsibilidad en los cobros. Para la semana del 13 al 17 de abril, la SSA ya dio a conocer quiénes serán los beneficiarios que recibirán sus depósitos, de acuerdo con la disposición del cronograma de pagos para este mes. El ente organiza los pagos bajo un sistema escalonado que depende principalmente de la fecha de nacimiento de cada beneficiario. Este esquema busca distribuir de manera ordenada los depósitos a lo largo del mes y evitar sobrecargas en bancos y plataformas de pago. Los pagos no se realizan todos juntos, sino que se distribuyen a lo largo del mes en fechas fijas. Primero, el día 1 cobran quienes reciben SSI, y el día 3 aquellos beneficiarios más antiguos o quienes combinan SSI con otros beneficios. A partir de ahí, el resto de los pagos se organiza por miércoles según la fecha de nacimiento: el segundo miércoles cobran los nacidos del 1 al 10, el tercer miércoles los del 11 al 20 y el cuarto miércoles los del 21 al 31. Este sistema aplica tanto a jubilaciones como a beneficios por discapacidad (SSDI) y sobrevivientes, manteniendo una lógica fija que se repite mes a mes. Para la semana comprendida entre el 13 y el 17 de abril de 2026, el calendario de la SSA prevé un único pago dentro del esquema mensual. Se trata del correspondiente al tercer miércoles del mes, que en este caso cae el 15 de abril, una de las fechas centrales del cronograma por la cantidad de beneficiarios alcanzados. Ese día cobran todas las personas nacidas entre el 11 y el 20, incluyendo jubilados, beneficiarios por discapacidad y sobrevivientes. Los depósitos se realizan en su mayoría mediante transferencia directa a cuentas bancarias o a través de la tarjeta Direct Express, lo que permite que el dinero esté disponible el mismo día en la mayoría de los casos. Si el pago no se acredita en la fecha prevista, la SSA recomienda esperar al menos tres días hábiles antes de iniciar un reclamo formal. Esto se debe a que pueden existir demoras puntuales relacionadas con el procesamiento bancario o con el método de cobro elegido, aunque no es lo habitual en sistemas electrónicos. En el caso de que el dinero no aparezca tras ese período, el siguiente paso es comunicarse con la entidad bancaria o el proveedor de la tarjeta y luego contactar directamente a la SSA para reportar el inconveniente. La agencia cuenta con canales oficiales de atención para resolver estos casos y garantizar que los beneficiarios reciban su pago correspondiente.