El Gobierno de Estados Unidos confirmó la activación de un nuevo apoyo económico destinado a cubrir gastos de calefacción durante el invierno. La medida busca aliviar el impacto del aumento en las facturas de energía en hogares con ingresos limitados, especialmente en estados donde las temperaturas descienden de forma extrema. La asistencia se canaliza a través del Programa de Asistencia para Energía en el Hogar para Personas de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy Assistance Program, LIHEAP), impulsado por la Casa Blanca y administrado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. El beneficio permite acceder a un cheque o pago directo destinado exclusivamente a cubrir costos de calefacción. El LIHEAP es una ayuda financiera federal diseñada para asistir a familias de bajos ingresos con el pago de servicios de energía, incluyendo calefacción durante el invierno y, en algunos casos, refrigeración en verano. No se trata de un cheque universal, sino de un apoyo focalizado según ingresos y composición del hogar. En la mayoría de los estados, el dinero no siempre se entrega en efectivo al beneficiario, sino que se envía como pago directo a la compañía de energía. El monto varía según el estado, el nivel de ingresos y la situación climática, y puede cubrir parte o la totalidad de una factura. Pueden acceder los hogares cuyos ingresos se encuentren dentro de los límites establecidos por cada estado, generalmente hasta el 150% del nivel federal de pobreza o un porcentaje del ingreso medio estatal. También se prioriza a: El estado aprueba tu solicitud y envía el pago directamente a la compañía de electricidad o gas que te brinda el servicio de calefacción. Es decir, el dinero se acredita como un pago en tu factura, reduciendo el monto que debes. La solicitud del beneficio no se realiza ante una oficina federal centralizada. Cada estado administra su propio proceso, por lo que los interesados deben aplicar a través de la agencia estatal o local designada para gestionar el LIHEAP. Para iniciar el trámite se suele requerir comprobante de ingresos, identificación, facturas de energía y prueba de residencia. Debido a que los fondos son limitados, se recomienda presentar la solicitud lo antes posible durante la temporada invernal.