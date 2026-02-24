Nueva York y California son dos de los estados de Estados Unidos con salario mínimo más alto. Los números se fijan a partir del cálculo del aumento de inflación y Costo de Vida (COLA) que impacta directamente en el bolsillo de todos los ciudadanos. A nivel federal, el mínimo se fijó en 7.25 dólares desde hace años, pero estas jurisdicciones superan el mínimo por encima de los 15 dólares. En términos comparativos, Nueva York tiene actualmente el salario mínimo más alto entre ambos estados, mientras que California también se encuentra entre los que pagan por encima del promedio nacional, aunque no lidera el país. El salario mínimo en el estado de Nueva York subió el 1° de enero de 2026. En la Ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester, la cifra se fijó en 17,00 dólares por hora. Para el resto del territorio estatal, el mínimo es 16,00 dólares por hora. Esta medida se toma como parte de una legislación que gradualmente vincula el salario mínimo a la inflación desde 2027. Estas cifras representan un aumento respecto a años anteriores y mantienen a Nueva York entre los estados con salario mínimo más elevado en Estados Unidos. En California, el salario mínimo estatal general también aumentó el 1° de enero de 2026. A nivel estatal, el mínimo quedó establecido en 16,90 dólares por hora (derivando en 2,704 dólares anualmente) para la mayoría de trabajadores, independientemente del tamaño de la empresa. Aunque esta cifra es más baja que la de Nueva York (en su área metropolitana), California sigue teniendo uno de los salarios mínimos más altos del país. Además, algunas jurisdicciones locales en California aplican salarios mínimos superiores a la tasa estatal, lo que puede elevar el ingreso en ciertas ciudades del estado.