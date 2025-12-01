El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos anunció la implementación de un nuevo formulario, relacionado a los activos digitales, que algunas personas deberán presentar en la próxima temporada fiscal. Quienes no cumplan con este requisito pueden enfrentar grandes problemas tributarios.

Las autoridades fiscales informaron que, a partir de ahora, los brókers deberán informar sobre los movimientos financieros de los usuarios con criptomonedas.

Alerta del IRS: el nuevo formulario para criptomonedas que estarán vigente en la temporada fiscal 2025

El documento que se implementará es una versión actualizada del formulario 1099-DA, diseñado para registrar y reportar movimientos vinculados con activos digitales y operaciones realizadas a través de plataformas financieras. Al incorporarse este mecanismo se busca que todas las transacciones queden registradas de forma automática y bajo supervisión directa del servicio tributario.

Este formulario abarcará ventas, intercambios y operaciones electrónicas que antes no se declaraban con precisión. Su objetivo es evitar discrepancias entre lo que informa el contribuyente y lo que reportan las entidades financieras. Por eso los controles serán más estrictos y no completar el trámite podría generar inconvenientes.

Ahora las autoridades de IRS exigirán declaración sobre cripto-activos. Fuente: Archivo.

La autoridad fiscal aplicará este sistema de manera progresiva y lo utilizará para verificar la coherencia entre ingresos, movimientos bancarios y operaciones con cripto-activos. Esto significa que más usuarios quedarán obligados a declarar, aun cuando los montos parezcan pequeños.

Qué sucede si no se presenta o se completa con errores

Las autoridades advirtieron que los contribuyentes que omitan el formulario o lo presenten con información incompleta podrían quedar bajo revisión automática. Esto podría derivar en demoras en el acceso a cuentas bancarias, retenciones preventivas y verificaciones adicionales en movimientos digitales.

Otra consecuencia es la posibilidad de que ciertas plataformas congelen temporalmente fondos hasta que se aclare la situación fiscal. Esto ocurre cuando los datos reportados por el contribuyente no coinciden con los registros que envían bancos o intermediarios financieros.

¿Cómo se presenta la declaración de impuestos ante el IRS?