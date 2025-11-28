El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció una medida oficial para reforzar los controles en la próxima temporada de impuestos. La agencia adelantó que revisará manualmente algunos comportamientos declarativos que suelen generar inconsistencias.

El objetivo es reducir errores y asegurar que los contribuyentes cumplan con las normas fiscales federales. Por eso, el IRS confirmó que ciertos casos serán verificados uno por uno durante el proceso de declaración.

¿Qué investigará el Servicio de Impuestos Internos en las declaraciones?

El IRS anticipó que examinará con mayor detalle prácticas que frecuentemente derivan en discrepancias. Una de las más relevantes está vinculada con un beneficio que muchos contribuyentes aplican sin cumplir todos los requisitos legales .

El punto que activa las auditorías manuales

La revisión se centra en la deducción por oficina en el hogar, un beneficio permitido solo cuando el espacio se utiliza de manera “exclusiva y regular” para actividades laborales . Este rubro es uno de los que genera más inconsistencias cada año.

El IRS suele investigar cuando detecta:

Espacios que no cumplen con el uso exclusivo exigido.

Gastos que no coinciden con la actividad o el tamaño real del área.

Habitaciones compartidas declaradas como oficina dedicada.

¿Por qué el Servicio de Impuestos Internos aplica esta medida?

El refuerzo de controles busca reducir la brecha fiscal, la diferencia entre lo que el IRS debería recaudar y lo que efectivamente ingresa al Tesoro. Las deducciones mal aplicadas —especialmente la de oficina en el hogar— explican parte del aumento de auditorías.

Además, cuando una declaración está vinculada con otra ya auditada, la revisión puede extenderse al resto de los contribuyentes involucrados. Por eso, la agencia recomienda detallar gastos, medidas y uso del espacio con la mayor precisión posible.