Tener un pasaporte vigente en Estados Unidos es una obligación esencial para viajeros, ciudadanos y extranjeros naturalizados. Sin embargo, cada año miles de documentos quedan vencidos, dañados o incluso suspendidos por el propio Departamento de Estado, lo que puede impedir viajar, renovar la visa o realizar trámites federales.

Por eso, mantener el pasaporte actualizado y en regla se ha convertido en una prioridad para todos los ciudadanos y extranjeros que dependen de él para viajar o acreditar su identidad oficial.

Ninguna de estas personas puede renovar el pasaporte americano: la lista completa

El Departamento de Estado de los Estados Unidos especifica detalladamente las condiciones en las que hay que presentar el pasaporte anterior para poder renovarlo. Todos los ciudadanos y extranjeros que lo tengan bajo alguna de estas circunstancias no podrán renovarlo y deberán solicitar uno nuevo desde cero:

Pasaportes emitidos antes de cumplir 16 años .

Pasaportes con más de 15 años de antigüedad .

Pasaportes dañados , perdidos o robados .

Pasaportes emitidos bajo un nombre anterior sin documento legal que pruebe el cambio.

Estados Unidos prohíbe y suspende los pasaportes de todas estas personas. Imagen: archivo.

Estados Unidos suspende los pasaportes de todas estas personas

Las autoridades pueden suspender o revocar un pasaporte por varios motivos contemplados en la ley federal. Entre los más comunes se encuentran:

1. Información falsa o documentación fraudulenta

Si el solicitante usó certificados alterados, identidades falsas o declaraciones engañosas en el trámite del pasaporte, el documento puede ser revocado inmediatamente.

2. Orden judicial o procesos penales

El pasaporte puede ser suspendido si la persona:

Tiene una orden de arresto federal .

Es buscada por la justicia.

Está involucrada en ciertos crímenes internacionales como narcotráfico, terrorismo o fraude.

3. Deudas federales graves

La ley permite negar o suspender pasaportes a quienes mantienen:

Deudas tributarias mayores a USD 59.000 certificadas por el IRS.

Deudas por manutención infantil no pagada .

Multas federales pendientes relacionadas con seguridad nacional o inmigración.

4. Riesgo para la seguridad nacional

Si un ciudadano representa un riesgo para la seguridad o la política exterior de Estados Unidos, el Departamento de Estado puede restringir su capacidad de viajar.

5. Pasaportes dañados o alterados

Documentos manipulados, deteriorados o usados de forma indebida pueden ser anulados.