Tener un pasaporte vigente en Estados Unidos es una obligación esencial para viajeros, ciudadanos y extranjeros naturalizados. Sin embargo, cada año miles de documentos quedan vencidos, dañados o incluso suspendidos por el propio Departamento de Estado, lo que puede impedir viajar, renovar la visa o realizar trámites federales.
Por eso, mantener el pasaporte actualizado y en regla se ha convertido en una prioridad para todos los ciudadanos y extranjeros que dependen de él para viajar o acreditar su identidad oficial.
Ninguna de estas personas puede renovar el pasaporte americano: la lista completa
El Departamento de Estado de los Estados Unidos especifica detalladamente las condiciones en las que hay que presentar el pasaporte anterior para poder renovarlo. Todos los ciudadanos y extranjeros que lo tengan bajo alguna de estas circunstancias no podrán renovarlo y deberán solicitar uno nuevo desde cero:
- Pasaportes emitidos antes de cumplir 16 años.
- Pasaportes con más de 15 años de antigüedad.
- Pasaportes dañados, perdidos o robados.
- Pasaportes emitidos bajo un nombre anterior sin documento legal que pruebe el cambio.
Estados Unidos suspende los pasaportes de todas estas personas
Las autoridades pueden suspender o revocar un pasaporte por varios motivos contemplados en la ley federal. Entre los más comunes se encuentran:
1. Información falsa o documentación fraudulenta
Si el solicitante usó certificados alterados, identidades falsas o declaraciones engañosas en el trámite del pasaporte, el documento puede ser revocado inmediatamente.
2. Orden judicial o procesos penales
El pasaporte puede ser suspendido si la persona:
- Tiene una orden de arresto federal.
- Es buscada por la justicia.
- Está involucrada en ciertos crímenes internacionales como narcotráfico, terrorismo o fraude.
3. Deudas federales graves
La ley permite negar o suspender pasaportes a quienes mantienen:
- Deudas tributarias mayores a USD 59.000 certificadas por el IRS.
- Deudas por manutención infantil no pagada.
- Multas federales pendientes relacionadas con seguridad nacional o inmigración.
4. Riesgo para la seguridad nacional
Si un ciudadano representa un riesgo para la seguridad o la política exterior de Estados Unidos, el Departamento de Estado puede restringir su capacidad de viajar.
5. Pasaportes dañados o alterados
Documentos manipulados, deteriorados o usados de forma indebida pueden ser anulados.