En esta noticia

Tener un pasaporte vigente en Estados Unidos es una obligación esencial para viajeros, ciudadanos y extranjeros naturalizados. Sin embargo, cada año miles de documentos quedan vencidos, dañados o incluso suspendidos por el propio Departamento de Estado, lo que puede impedir viajar, renovar la visa o realizar trámites federales.

Por eso, mantener el pasaporte actualizado y en regla se ha convertido en una prioridad para todos los ciudadanos y extranjeros que dependen de él para viajar o acreditar su identidad oficial.

Compras.Se despide una de las cadenas de supermercados más populares del país: más de 150 tiendas cerrarán sus puertas para siempre
Atención.Oficial | Estados Unidos prohíbe renovar y suspende los pasaportes de todos los ciudadanos y extranjeros que hayan esperado más de este tiempo

Ninguna de estas personas puede renovar el pasaporte americano: la lista completa

El Departamento de Estado de los Estados Unidos especifica detalladamente las condiciones en las que hay que presentar el pasaporte anterior para poder renovarlo. Todos los ciudadanos y extranjeros que lo tengan bajo alguna de estas circunstancias no podrán renovarlo y deberán solicitar uno nuevo desde cero:

  • Pasaportes emitidos antes de cumplir 16 años.
  • Pasaportes con más de 15 años de antigüedad.
  • Pasaportes dañadosperdidos o robados.
  • Pasaportes emitidos bajo un nombre anterior sin documento legal que pruebe el cambio.
Estados Unidos prohíbe y suspende los pasaportes de todas estas personas. Imagen: archivo.
Estados Unidos prohíbe y suspende los pasaportes de todas estas personas. Imagen: archivo.

Estados Unidos suspende los pasaportes de todas estas personas

Las autoridades pueden suspender o revocar un pasaporte por varios motivos contemplados en la ley federal. Entre los más comunes se encuentran:

1. Información falsa o documentación fraudulenta

Si el solicitante usó certificados alterados, identidades falsas o declaraciones engañosas en el trámite del pasaporte, el documento puede ser revocado inmediatamente.

2. Orden judicial o procesos penales

El pasaporte puede ser suspendido si la persona:

  • Tiene una orden de arresto federal.
  • Es buscada por la justicia.
  • Está involucrada en ciertos crímenes internacionales como narcotráfico, terrorismo o fraude.

3. Deudas federales graves

La ley permite negar o suspender pasaportes a quienes mantienen:

  • Deudas tributarias mayores a USD 59.000 certificadas por el IRS.
  • Deudas por manutención infantil no pagada.
  • Multas federales pendientes relacionadas con seguridad nacional o inmigración.

4. Riesgo para la seguridad nacional

Si un ciudadano representa un riesgo para la seguridad o la política exterior de Estados Unidos, el Departamento de Estado puede restringir su capacidad de viajar.

5. Pasaportes dañados o alterados

Documentos manipulados, deteriorados o usados de forma indebida pueden ser anulados.