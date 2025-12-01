El Servicio de Impuestos Internos (IRS) se encarga de realizar seguimiento sobre los movimientos financieros de todos los contribuyentes. Aquellos ciudadanos que no cumplen con sus responsabilidades pueden enfrentar un embargo de bienes y cuentas bancarias.

El proceso de la entidad fiscal incluye varios pasos previos antes del embargo definitivo. Una vez que las autoridades consideran que enviaron suficientes notificaciones de alerta, la agencia puede avanzar legalmente para recuperar las deudas impagas.

Es oficial: IRS embarga cuentas bancarias y bienes de las personas que postergaron este trámite

El Gobierno de los Estados Unidos estableció un protocolo de embargo para quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales. El organismo tributario procede con este protocolo sobre cuentas bancarias, bienes personales y salarios cuando un contribuyente no responde a los requerimientos formales.

IRS embarga todos los bienes e interviene las cuentas bancarias de los contribuyentes que omiten sus obligaciones tributarias. Fuente: Archivo.

Esta medida abarca tanto a ciudadanos como a residentes extranjeros. La normativa establece que el retraso reiterado en un trámite fiscal puede desencadenar acciones que afectan directamente el patrimonio, incluso cuando la deuda no es elevada.

Esta es la forma de evitar un embargo de IRS

El organismo fiscal envía avisos previos que notifican sobre montos adeudados y pasos pendientes. Cuando la persona no responde y el plazo administrativo se agota, la autoridad queda habilitada para tomar medidas que buscan recuperar la deuda mediante el embargo de activos financieros.

El embargo puede alcanzar cuentas bancarias, salarios y bienes materiales. Esto incluye automóviles, propiedades y cualquier activo capaz de cubrir el monto adeudado más los intereses acumulados. La acción se mantiene activa hasta que la deuda queda completamente saldada.

El proceso no distingue entre grandes y pequeñas deudas. La acumulación de intereses y la falta de respuesta a las notificaciones desencadenan el mismo tratamiento. También puede aplicarse cuando el contribuyente no actualiza información básica como su domicilio fiscal, lo que impide recibir las comunicaciones oficiales.