El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos alerta en su sitio web oficial a todos los contribuyentes sobre las sanciones que pueden aplicarse cuando se ignoran de manera reiterada los avisos de cobro y no se muestra intención de idear un plan en conjunto para saldar el pendiente.

“Un embargo del IRS es la incautación legal de sus bienes para satisfacer una deuda tributaria. Pueden quitársele sueldos, dinero de su banco u otra cuenta financiera; o quitarle y vender su(s) vehículo(s), bienes inmuebles, y otra propiedad personal”, indica la agencia.

En ese sentido, al momento de recibir un Aviso Final de la Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia notificando la intención de incautar el vehículo como modo de pago, es esencial contestar dentro de los 30 días posteriores para buscar un plan alternativo que permita saldar el pendiente.

Instancias que deben cumplirse antes de que IRS incaute un vehículo

De acuerdo con lo explicado por IRS, existen cuatro instancias que la agencia debe concretar antes de embargar un vehículo o cualquier otra propiedad. Estas son

El IRS calcula el pendiente y le envía un aviso al contribuyente

La persona no paga sus impuestos

IRS envía un Aviso Final de Intención de Embargo y sus Derechos a una Audiencia al menos 30 días antes de imponer la penalización

IRS envía un aviso por adelantado indicando que puede comunicarse con terceros (como bancos, empleadores, clientes o contadores) para obtener información sobre su situación fiscal.

IRS podrá quedarse con los vehículos de quienes no hicieron este trámite a tiempo

Cuando no se establecen planes alternativos para saldar la deuda pendiente y la agencia recaudadora decide oficializar la medida, se fija un monto mínimo para realizar una subasta, en el que el deudor puede participar.

Luego IRS anuncia que se subastará el vehículo y aguardará al menos 10 días hasta efectivamente realizar la operación.

“Las ganancias de la venta saldan el costo de quitarle y venderle la propiedad, y por último, su deuda tributaria ”, se indica.

En caso de que sobre dinero de la venta después de cubrir la deuda y los gastos operativos, IRS notificará al contribuyente sobre los pasos para conseguir un reembolso del restante.