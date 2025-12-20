El banco multinacional HSBC anunció un significativo cambio para todos los clientes estadounidenses que eligen realizar operaciones online: un rediseño integral de su banca digital, cuyo propósito es optimizar la experiencia de los usuarios.

La medida fue comunicada en su sitio web oficial , donde se presentan los detalles del sitio actualizado y las nuevas funcionalidades que ahora están disponibles para todos los clientes.

Nuevos procesos en HSBC: descubre cómo se llevarán a cabo las operaciones

Entre las nuevas funciones implementadas por la institución bancaria, destaca un diseño simplificado que permite a los clientes mover dinero mediante operaciones globales y también pagos en tiempo real.

Además, las alternativas de intercambio de dinero tanto entre cuentas nacionales como internacionales ahora se agrupan directamente bajo la categoría “transferencias”. En el último caso, los usuarios contarán con un rastreador para monitorear el estado del pago.

También podrán abonarse facturas desde la cuenta de depósito y se incluyó un diseño mejorado de los detalles de cuenta, como nuevo saldo corriente y un número de ruta para acceder.

¿Cómo rastrear una transferencia internacional en HSBC paso a paso?

HSBC ofrece una herramienta específica para seguir una transferencia internacional desde la banca digital. El seguimiento puede hacerse tanto desde la versión web como desde la app oficial, siempre que la operación se haya realizado desde una cuenta del banco.

Desde la banca online de HSBC, el usuario debe iniciar sesión y acceder a la pestaña My HSBC. Allí encontrará la opción International Wire Transfer Tracker, donde podrá seleccionar la cuenta de origen, la fecha de la transferencia y el envío que desea revisar.

Desde la aplicación móvil de HSBC, el proceso es similar. Tras ingresar a la app, hay que entrar en Move Money y luego en International Payment Tracker. Desde ese menú se puede consultar el estado actualizado de la transferencia internacional directamente desde el celular.