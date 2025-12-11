El sistema electrónico de transferencias Zelle, sumamente utilizado en Estados Unidos para enviar dinero de cuenta a cuenta, detalló en su sitio web oficial cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que las operaciones puedan realizarse sin inconvenientes con el depósito.

Según lo indica la información oficial, cuando se envía dinero a una persona que no se encuentra registrada en el servicio existe un plazo determinado para realizar este trámite inicial y, si se excede, la transferencia será anulada.

Alerta Zelle: todas estas transferencias bancarias serán canceladas

Al momento de realizar una transferencia con Zelle, se solicitará el correo electrónico o el número de teléfono del destinatario.

En caso de transferir a una persona que aún no se encuentra inscripta, el receptor será notificado oficialmente y se le otorgarán instrucciones para realizar el trámite de registro.

Si esto no se completa dentro de un período de 14 días , la operación quedará anulada y el dinero volverá a la cuenta original.

El destinatario tiene 14 días para registrarse y recibir el dinero. Fuente: archivo.

En estas circunstancias, quien envió el dinero puede optar por realizar la cancelación antes de que se cumpla el plazo total.

Por el contrario, cuando la gestión logre completarse con éxito, la transferencia será automáticamente acreditada en la cuenta.

Cómo evitar que Zelle cancele la transferencia paso a paso

Para activar una cuenta en Zelle será necesario

Hacer click en el link que se envío en la notificación de pago (este puede recibirse por mensaje o correo) Seleccionar el banco o cooperativa de crédito que se desea asociar Seguir las instrucciones proporcionadas por la página Utilizar el correo o número de teléfono al que fue enviado el pago