Cuando el Servicio de Impuestos Internos (IRS) inicia un embargo por deudas fiscales, las parejas que estén casadas legalmente pueden quedar expuestas a una consecuencia directa: los bienes y cuentas bancarias pasan a ser alcanzados en conjunto si no se resuelve la situación a tiempo. Esto ocurre porque, en muchos casos, las obligaciones tributarias se comparten al presentar declaraciones conjuntas. Si el trámite para frenar el embargo —como el pago o la negociación de la deuda— se posterga, el organismo puede avanzar sobre activos que pertenecen a ambos cónyuges. En la práctica, no se trata de una sanción automática, pero sí de un riesgo concreto que puede escalar rápidamente si no se actúa. Además, existen mecanismos específicos del IRS para casos en los que uno de los cónyuges no tuvo responsabilidad directa en el error. El IRS establece que, cuando una pareja presenta una declaración conjunta, ambos cónyuges son responsables del pago total de impuestos, intereses y posibles multas. Esto habilita al organismo a avanzar sobre bienes compartidos en caso de deuda impaga. En este escenario, si la deuda no se resuelve, el embargo puede alcanzar: El punto central es que el embargo no es inevitable. Existen dos vías principales para detenerlo antes de que avance: Postergar este trámite es lo que puede agravar la situación, ya que el IRS puede continuar con acciones más severas de cobro. Un error en una declaración conjunta puede tener consecuencias inesperadas ante el IRS, incluso modificar el monto adeudado o generar una devolución de dinero en determinados casos. Sin embargo, el organismo contempla situaciones en las que uno de los cónyuges no tuvo responsabilidad directa en el error. Para estos casos existe el llamado Alivio del Cónyuge Inocente, que permite deslindar obligaciones fiscales. Para solicitar este beneficio, se deben cumplir ciertos criterios clave: Este mecanismo puede aplicarse tanto a parejas actuales como a ex cónyuges, dependiendo del caso. En algunos escenarios, el alivio no solo reduce la deuda, sino que también puede implicar un reembolso si el IRS determina que se pagó de más. Para iniciar el proceso, se debe presentar el Formulario 8857 dentro de los dos años posteriores al primer intento de cobro del IRS. Además, el organismo puede otorgar un alivio equitativo bajo la sección 6015(f), que amplía la protección en situaciones más complejas donde no se cumplen todos los requisitos estándar. Este conjunto de herramientas muestra que, aunque el embargo puede afectar a ambos miembros del matrimonio, también existen vías formales para limitar el impacto o incluso revertirlo si se actúa a tiempo.