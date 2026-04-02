El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene la facultad de iniciar acciones de cobro contra aquellos contribuyentes que no presenten su declaración de impuestos en las condiciones exigidas por las autoridades. Las medidas más drásticas incluyen el embargo de cuentas bancarias, salarios y bienes, siempre que se hayan agotado los avisos previos y el contribuyente no haya regularizado la situación. Es fundamental que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales para evitar sanciones severas. La falta de presentación de la declaración puede acarrear consecuencias significativas que impactan la situación financiera del individuo. La falta de presentación de la declaración de impuestos en el plazo establecido puede acarrear diversas consecuencias: No. El embargo (tax levy) no es inmediato. El proceso generalmente incluye: El proceso de embargo es un procedimiento que requiere tiempo y no se ejecuta de manera instantánea.