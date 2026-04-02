Las normas del Registro Civil en Estados Unidos varían según el estado. Si bien suelen ser similares entre jurisdicciones, en algunas como Alabama los hijos podrán ser anotados con cualquier apellido al nacer, incluso si no coincide con el del padre ni la madre. La medida redefine cómo se asigna el nombre en el certificado de nacimiento y otorga mayor libertad a las familias. La normativa se desprende de regulaciones vigentes en el estado sureño, donde las autoridades de salud pública establecen que los padres pueden elegir libremente el nombre completo del recién nacido, siempre que cumpla con ciertos requisitos técnicos al momento de registrarlo. El criterio del Registro Civil de Alabama permite que el apellido del menor no tenga que coincidir con el de ninguno de sus padres. Esto implica que, al momento de registrar el nacimiento, no existe una obligación legal de transmitir el apellido familiar tradicional. En la práctica, esto habilita opciones más amplias para las familias, como elegir un apellido completamente distinto o combinar elementos según preferencias personales. Sin embargo, la elección sigue estando sujeta a normas específicas de formato establecidas por las autoridades. El impacto principal es administrativo: el Registro Civil aceptará una mayor diversidad de apellidos al momento de emitir el certificado de nacimiento, lo que puede influir en documentos oficiales futuros como pasaportes, licencias o registros escolares. Además, este cambio refuerza la autonomía de los padres en la elección del nombre, aunque mantiene límites técnicos para garantizar la estandarización de los registros. Por eso, antes de completar el trámite, las autoridades recomiendan verificar que el nombre elegido cumpla con las reglas vigentes para evitar rechazos o demoras.