El Gobierno de Colombia, mediante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), establece directrices claras respecto a las obligaciones tributarias y las sanciones que se derivan del incumplimiento de estas dentro de los plazos establecidos. Cada año, los contribuyentes tienen la responsabilidad de realizar los trámites necesarios para reportar su actividad económica y sus recursos financieros. En caso de incumplimiento, los responsables pueden enfrentar consecuencias severas, tales como el embargo de bienes y la inmovilización de cuentas bancarias. Aunque estas medidas no se aplican de forma inmediata, constituyen una posibilidad real. La iniciativa no se limita únicamente a la retención de recursos en cuentas, sino que también incluye medidas preventivas sobre propiedades, la publicación en el Listado de Deudores Morosos y la posibilidad de iniciar procesos judiciales. Síguenos y léenos en Google Discover Desde principios de 2025, la institución ha informado que durante estas jornadas se llevaron a cabo: Desde el inicio del programa “Al día con la DIAN, le cumplo al país”, la entidad ha logrado bloquear 4710 cuentas de más de 8000 contribuyentes, quienes mantenían una deuda que superaba los 1,2 mil millones de pesos. Esta cifra inicial marcó el comienzo de un operativo más extenso. Las sanciones impuestas a los ciudadanos incluidos en la lista oficial comprenden la suspensión de sus cuentas bancarias, lo que les impide realizar retiros, transferencias o pagos; el bloqueo de tarjetas de crédito; así como la retención de saldos disponibles cuando las deudas superan los límites establecidos por la normativa colombiana. La suspensión de productos financieros no se realiza de manera arbitraria, sino que se basa en situaciones específicas en las que los contribuyentes han incurrido en incumplimientos reiterados. Las razones que justifican esta acción incluyen: Para determinar si una persona figura en la lista de morosos, se pueden llevar a cabo las siguientes acciones: Una de las opciones más eficaces para evitar un embargo es solicitar una facilidad de pago ante la DIAN, lo que permite a los ciudadanos cumplir con sus obligaciones fiscales en cuotas. Este procedimiento es sin costo y no requiere de intermediarios. En caso de ser aprobado, el plazo máximo otorgado es de cinco años. La solicitud debe ser presentada a través de los buzones electrónicos de la entidad o en una de las ventanillas de correspondencia autorizadas. En el proceso se debe anexar: