La tensión entre Estados Unidos e Irán vuelve a escalar después de que el Gobierno confirmara un nuevo intento de asesinato contra Donald Trump vinculado a estructuras del régimen iraní. La revelación se conoció en medio de la ofensiva militar lanzada contra objetivos iraníes. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que el líder de la unidad militar iraní vinculada al plan fue eliminado en un ataque aéreo. Según el funcionario, Washington sabía desde hace tiempo que Irán buscaba atacar a Trump y a otros funcionarios estadounidenses. El Departamento de Justicia acusó en 2024 al ciudadano iraní Farhad Shakeri de organizar un complot para asesinar a Donald Trump. Las autoridades sostienen que actuaba como un activo del régimen iraní. Según la investigación, Shakeri recibió instrucciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica para coordinar una red criminal que ejecutara ataques. Entre los objetivos figuraban Trump y un periodista estadounidense crítico de Teherán. El presunto complot atribuido a Irán no se concretó, pero Trump sobrevivió a otros dos ataques durante 2024. Ambos episodios reforzaron el nivel de alerta de las agencias de seguridad. El 13 de julio de 2024, un tirador disparó durante un acto de campaña en Butler, Pensilvania. Trump resultó herido en una oreja y fue evacuado por el Servicio Secreto. El 15 de septiembre de 2024, agentes detectaron un rifle apuntando desde el perímetro del campo de golf de Trump en Florida. El sospechoso, Ryan Wesley Routh, fue condenado a cadena perpetua en febrero de 2026. Un intruso armado también fue abatido en febrero tras ingresar al perímetro de Mar-a-Lago.