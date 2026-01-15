Adiós a la pensión por discapacidad: el Gobierno se la quitará a las personas que no cumplan este requisito. (Fuente: Archivo)

La Administración del Seguro Social (SSA) advirtió a todos los beneficiarios que reciben una pensión por discapacidad sobre una posible suspensión de los pagos mensuales si no cumplen con una serie de requisitos.

Según detalló el organismo federal de los Estados Unidos, mantener la información personal actualizada y respetar todas las normativas establecidas por la SSA es esencial para evitar la interrupción o cancelación de la prestación.

Los motivos para una baja de la pensión por discapacidad

Una de las razones más comunes por las cuales una persona puede perder su pensión por discapacidad es por errores en la declaración de datos personales. En este sentido, es muy importante que los datos sean correctos y estén actualizados. De lo contrario, el sistema puede realizar cancelaciones temporales a los pagos, sin previo aviso.

La falta de actualización de la información personal en la SSA, como cambios en el domicilio, estado civil o situación laboral puede generar retrasos en los pagos o incluso detenerse por completo. Por este motivo, se recomienda revisar regularmente el portal oficial de la Administración del Seguro Social para garantizar que todos los datos sean correctos.

Cómo evitar la quita de la pensión por discapacidad

Hay varias formas de prevenir la interrupción de los beneficios del Seguro Social. Como se mencionó anteriormente, una de las claves es actualizar regularmente la información personal a través del portal oficial.

