El universo aún esconde varios misterios que la ciencia astronómica busca resolver con cada una de sus investigaciones. Uno de ellos es la posibilidad de vida extraterrestre. Para identificar planetas potencialmente habitables, los científicos buscan mundos rocosos como la Tierra que, entre otras características, puedan tener atmósfera.

De los más de 6300 exoplanetas catalogados hasta el momento, la mayoría no cumplen con la condición de ser rocosos y solo en algunos se detectaron indicios de una atmósfera.

El científico Brandon Park Coy, de la Universidad de Chicago, lidera un grupo de investigación que logró estudiar un caso particular que podría servir para indagar cómo era la Tierra primitiva . Se trata de una supertierra rocosa ubicada a unos 154 años luz de distancia, en la constelación de Piscis.

¿Cómo es el exoplaneta con el que se encontraron los astrónomos durante su investigación?

El exoplaneta recibió el nombre de HD 3167 b . Orbita tan cerca de su estrella que completa una vuelta en apenas un día terrestre, razón por la que también recibe cantidades enormes de radiación y presenta temperaturas extremas.

Su temperatura de equilibrio ronda los 1786 K, unos 1510 °C, mientras que la temperatura que alcanzaría directamente bajo la estrella es todavía mayor.

Los investigadores lo clasificaron como un “mundo de lava” porque recibe suficiente radiación de su estrella como para que los silicatos de su superficie se fundan en el hemisferio diurno.

El universo aún esconde varios misterios que la ciencia astronómica busca resolver con cada una de sus investigaciones. Uno de ellos es la vida extraterrestre. Magnific

¿Cuál es la particularidad de este exoplaneta de acuerdo a los astrónomos?

La principal particularidad es que existen evidencias de que HD 3167 b conserva una atmósfera pese a las condiciones extremas a las que está sometido. Los planetas situados tan cerca de sus estrellas reciben enormes cantidades de radiación, que en principio podrían facilitar la pérdida de sus gases atmosféricos.

El descubrimiento ayuda a delimitar una posible transición entre mundos de lava que parecen ser rocas desnudas y aquellos capaces de mantener atmósferas densas o muy reflectantes.

¿Cómo se determina si un exoplaneta tiene atmósfera?

Durante el análisis del eclipse, el valor resultó más bajo de lo que se esperaría de una roca oscura, sin atmósfera y calentada al máximo por su estrella .

Una atmósfera puede explicar ese enfriamiento de dos maneras:

Puede transportar parte del calor desde el lado diurno hacia el nocturno.

Podría contener nubes o componentes muy reflectantes que devuelvan parte de la radiación de la estrella al espacio.

El estudio aún no pudo determinar todavía de qué está hecha esa atmósfera. Los modelos contemplan escenarios con vapor de roca mezclado con sustancias volátiles como agua, oxígeno o dióxido de carbono.

El estudio aún no pudo determinar todavía de qué está hecha esa atmósfera. Los modelos contemplan escenarios con vapor de roca mezclado con sustancias volátiles como agua, oxígeno o dióxido de carbono. Shutterstock

¿Cuál es la importancia de este descubrimiento y cómo afecta a la historia de nuestro planeta?

El descubrimiento es importante porque permite investigar en qué condiciones los planetas rocosos extremadamente calientes pueden conservar atmósferas.

También aporta información para estudiar una etapa que probablemente atravesaron los planetas rocosos del Sistema Solar. Durante su formación, la Tierra primitiva tuvo grandes cantidades de roca fundida y atravesó una fase de océano de magma. En esa etapa, la interacción entre el interior fundido y los gases liberados por el planeta fue fundamental para la evolución de sus primeras atmósferas.

Estos mundos funcionan como laboratorios naturales para estudiar cómo una superficie de magma intercambia materiales con una atmósfera, cómo se liberan gases desde el interior y bajo qué condiciones esos gases pueden permanecer alrededor de un planeta rocoso.

Esa información puede ayudar a reconstruir procesos que también fueron importantes durante las primeras etapas de evolución de la Tierra.