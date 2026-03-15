Mantener el corazón sano es uno de los principales objetivos de la actividad física. Entre las distintas opciones disponibles, especialistas en salud destacan que la natación es uno de los ejercicios más completos para fortalecer el sistema cardiovascular y mejorar la circulación. De acuerdo con la Cleveland Clinic, nadar es un entrenamiento aeróbico que permite trabajar todo el cuerpo al mismo tiempo y ofrece beneficios directos para el corazón, los pulmones y los músculos, además de ser una actividad de bajo impacto. A diferencia de otros deportes más exigentes para las articulaciones, el ejercicio en el agua combina resistencia y flotabilidad, lo que reduce el desgaste del cuerpo mientras se mantiene activo el sistema cardiovascular. Los especialistas explican que la natación es una forma de ejercicio cardiovascular, lo que significa que ayuda a fortalecer el corazón y mejorar su funcionamiento. Según la Cleveland Clinic, nadar regularmente puede producir varios efectos positivos en la salud cardíaca, entre ellos: Incluso investigaciones citadas por los especialistas indican que las personas que nadan tienen un 41% menos riesgo de morir por enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares en comparación con quienes no practican esta actividad. Además, el ejercicio en el agua también puede ser una opción adecuada para personas que se recuperan de ciertas afecciones cardíacas, siempre bajo supervisión médica. Otro de los grandes beneficios de la natación es su impacto en la circulación sanguínea. Al mover todo el cuerpo contra la resistencia del agua, los músculos trabajan de forma constante y el corazón debe bombear sangre de manera más eficiente. Este proceso contribuye a: Además, el agua reduce el impacto sobre las articulaciones, lo que convierte a la natación en una actividad ideal para personas con dolor articular, sobrepeso o movilidad reducida.